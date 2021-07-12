جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ کاهش نرخ ۱۴ ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (دوشنبه بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۰) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین پوند انگلیس ۵۸ هزار و۴۰۸ ریال و یورو ۴۹ هزار و ۸۷۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۹۵۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۵۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۸۷۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷۰۷ ریال، روپیه هند ۵۶۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۲۱۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۳۸۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۱۳۶ ریال، دلار هنگ‌کنگ ۵ هزار و ۴۰۸ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۷۵۶ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۳۴۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۶۵، لیر ترکیه ۴ هزار و ۸۵۸ ریال، روبل روسیه ۵۶۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۴۳۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۸۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۰۲ ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۱۱۰ ریال، کیات میانمار ۲۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۶۴ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۴۷۲ و دینار لیبی ۹ هزار و ۳۰۶ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار ۴۸۳ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۱۰۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۱ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۶ هزار و ۷۰۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۹۹ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۳۵۷ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی دو هزار و ۸۸۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۱۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۳۴۳ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۹۹۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۰۹ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال قیمت خورد.