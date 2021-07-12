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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۰:۰۹

عباس‌زاده مشکینی در گفتگو با مهر:

آخرین گزارش دولت از برجام با قانون هسته‌ای مجلس تطبیق داده می‌شود

آخرین گزارش دولت از برجام با قانون هسته‌ای مجلس تطبیق داده می‌شود

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آخرین گزارش دولت از برجام با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران تطبیق داده خواهد شد.

محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارائه بیست و دومین گزارش سه‌ماهه وزارت امور خارجه در خصوص برجام شامل آخرین وضعیت مذاکرات جاری به مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی این گزارش در دستور کار هفته آینده کمیسیون امنیت ملی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس ادامه داد: گزارش برجام و مذاکرات اخیر هسته‌ای با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران تطبیق داده خواهد شد و نتایج این بررسی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

وی افزود: گزارش وزارت امورخارجه در مورد آخرین وضعیت مذاکرات بر اساس شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای و با حضور وزیر امور خارجه و مسئولان تیم مذاکره کننده هسته‌ای، هفته آینده در کمیسیون امنیت ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 5255948

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