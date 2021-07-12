به گزارش خبرنگار مهر، «هرویه میلیچ» که اخیراً از تیم استقلال جدا شده و قراردادش را با این تیم بعد از دو سال بازی فسخ کرده است، در تازهترین گفتگوی خود از عملکردش در استقلال دفاع و تاکید کرد که میخواهد حداقل سه سال دیگر بازی کند در حالی که مقصد بعدی اش مشخص نیست.
میلیچ با بیان اینکه هواداران استقلال او را خیلی قبول داشتند، اعلام کرد اگر در ایران مصاحبه میکرد، حرفهایش بهمن به راه میانداخت. او حالا تاکید دارد که احمد مددی مدیرعامل استقلال میخواهد استقلال را ضعیف کند.
میلیچ در ابتدای مصاحبه خود گفت: وقتی به استقلال رفتم، قرارداد دو ساله بستم. زمستان گذشته قراردادم را فسخ کردم و قرار بود تا تابستان در کرواسی بمانم. با این حال، مربی قدیمی (فرهاد مجیدی) به تیم بازگشت.
وی افزود: شرط اول فرهاد مجیدی، بازگشت من بود. آنها مقداری از بدهی معوقه را به من پرداخت کردند اما پس از آن پولی ندادند. برای همین ایران را ترک کردم که تا اول آگوست آنجا گیر نیافتم.
مدافع سابق استقلال با بیان اینکه عملکرد خوبی از خودش در این تیم بر جای گذاشته است، تاکید کرد: میتوانم بگویم خیلی خوب بازی کردم و مورد قبول هواداران قرار گرفتم. آنها مرا یکی از وفادارترین بازیکنان خارجی میدانند. چیزی که آنها بیشتر دوست داشتند این بود که در همه مسابقات مهم در لیگ قهرمانان آسیا و در دربی (مقابل پرسپولیس) من بهترین بودم. سال گذشته در نیمه نهایی جام حذفی دو پاس گل دادم.
میلیچ با اشاره به دریافت پیامهای زیاد تشکر از هواداران استقلال، گفت: اگر بخواهم تمام پیامها را به شما بگویم، یک ماه زمان میبرد. نمیخواستم آنجا مصاحبه کنم چون حرف من بهمن به راه میانداخت! در هر بازی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار هوادار به ورزشگاه میآمد. در مسابقات مهمتر، ۸۰ هزار نفر در ورزشگاه بودند. متاسفانه اخیراً هواداران در ورزشگاه نبودند.
وی افزود: همه دوست داشتند من در استقلال بمانم ولی مدیر عامل (استقلال) هنگام رفتن قصد تضعیف تیم را دارد.
مدافع سابق استقلال درباره آینده اش گفت: احساس خوبی دارم. نسبت به سالهای قبل، افت نکردهام. یک مربی بدنساز اختصاصی دارم و هشت سال است با او کار میکنم. این مربی مرا آماده نگه میدارد. قصد دارم سه سال دیگر بازی کنم.
میلیچ از سطح کیفی لیگ فوتبال ایران هم تمجید کرد و یادآور شد: لیگ ایران قدرتمند است. کسانی که مسابقات ایران را تماشا نمیکنند، ایدهای از آن ندارند. دوندگی در لیگ ایران زیاد است و از نظر فیزیکی هم سخت است. باشگاه من (استقلال) و پرسپولیس همواره در جمع چهار تیم برتر هستند.
این مدافع کُروات در خصوص «بوژیدار رادوشوویچ» دروازه بان پرسپولیس گفت: بوژو تاثیر بسیار خوبی از خودش بر جای گذاشت. او چهار قهرمانی متوالی در ایران به دست آورد و دو بار در فینال لیگ قهرمانان آسیا حضور داشت. متاسفانه من و او از ایران رفتیم اما هنوز یک کُروات دیگر ایران است.
میلیچ که با سایت «dalmatinskiportal» کرواسی گفتگو کرده، اظهار کرد: سرمربی تیم ملی ایران، «دراگان اسکوچیچ» است و کار بزرگی انجام داده. او اولین مربی ایران است که در هفت مسابقه نخست خود به پیروزی رسیده. او با چهار پیروزی متوالی کیفیتش را نشان داد و آماده مرحله بعدی انتخابی جام جهانی میشود.
این مدافع کروات در پاسخ به این سئوال که قصد دارد به کدام تیم برود؟ گفت: من تا پایان ماه هفتم (جولای) با استقلال قرارداد داشتم. بعضیها فکر میکردند من تا تابستان ۲۰۲۲ قرارداد دارم. نمیخواستم آن ماهها منتظر بمانم تا رئیس باشگاه برود چون مسابقات در اروپا شروع میشود. میخواهم زودتر به یک تیم جدید بروم. در حال حاضر نمی دانم در یک کشور آسیایی دیگر مثل عربستان، امارات و قطر بازی خواهم کرد یا به اروپا بر میگردم. علاقه دارم نزدیک خانه باشم. یک همسر و دو فرزند دارم. در این مرحله چیزی مشخص نیست. پرس و جوهایی بوده است ولی فکر میکنم از حالا همه چیز شروع میشود.
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