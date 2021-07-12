۲۳ هزار نفر معلول تحت پوشش بهزیستی استان قزوین قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا وارثی صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان قزوین اظهار کرد: در چهل و یکمین سال تأسیس سازمان بهزیستی هستیم و شعار ما هوشمند سازی، محله محوری و سلامت اجتماعی در خانواده است.

وی افزود: هفته بهزیستی را با ۲۰ برنامه آغاز خواهیم کرد که امضا تفاهم نامه با هلال احمر با هدف استفاده از خدمات درمانی برای مددجویان با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان و همچنین امضا تفاهم نامه با صنعت، معدن و تجارت با هدف اشتغالزایی برای مددجویان از مهمترین برنامه‌های استان قزوین در این هفته است.

وی افزود: افتتاح ۶۶ واحد مسکونی برای معلولین یا اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان در دستور کار سازمان بهزیستی استان قزوین در این هفته است.

مدیرکل بهزیستی ادامه داد: ایستگاه کاهش آسیب در منطقه آبیک یا اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان با هدف سازماندهی معتادان متجاهر نیز در هفته بهزیستی افتتاح خواهد شد.

وی بیان کرد: دو مرکز اقامتی ترک اعتیاد. در تاکستان و بویین زهرا با حجم ۱۰۰ نفر و با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیون تومان و دو مرکز مشاوره با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون تومان در این هفته افتتاح خواهند شد.

وارثی عنوان کرد: یکی از رسالت‌های بهزیستی پیشگیری است و اگر حدی گرفته نشود مشکلات بزرگی برای جامعه به وجود خواهد آمد.

وی تأکید کرد: در شش ماهه نخست سال در حوزه مرکز مشاوره و اعتیاد در کشور در جایگاه نخست قرار گرفتیم.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین بیان کرد: ایجاد سه مرکز شلتر، دادگاه درمان‌مدار، مدیریت بیش از ۷۸۰ معتاد متجاهر در قالب ماده ۱۶، ارائه خدمات ترک اعتیاد داوطلبانه به بیش از ۳۶۰۰ معتاد، ارائه خدمات مستمر به ۸۱ بیمار مبتلا به ایدز از اقدامات حوزه پیشگیری این اداره کل است



وی بیان کرد: در حوزه غربالگری بیش از ۳۵ هزار و ۷۸۵ نفر کودک در سن ۳ تا ۶ سال تحت پوشش طرح غربالگری طرح تنبلی چشم قرار گرفتند.

وارثی عنوان کرد: همچنین برای پیشگیری از ناشنوایی و کم شنوایی بیش از ۱۲ هزار کودک در استان قزوین غربالگری شدند.

وی اضافه کرد: بیش از ۲۵ هزار معلول در استان قزوین شناسایی شده‌اند که ۲۳ هزار نفر تحت پوشش مستمر این اداره کل قرار داشته و دو هزار نفر نیز در نوبت هستند.

این مسئول عنوان کرد: خدمات مجموعه یارانه محور است و ۲۵۰ معلول نیز در قالب ۵ تیم سیار و دو تیم مراقبتی در منزل از سازمان خدمات دریافت می‌کردند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: ۵۳ مرکز مثبت زندگی برای تسهیل خدمت رسانی به خانواده بهزیستی در استان فعال هستند.

وی با بیان اینکه در یکسال اخیر ۱۷ فرزند بدون سرپرست به خانواده‌ها واگذار شده‌اند اظهار کرد: نزدیک به ۷۰۰ خانواده متقاضی دریافت کودک در نوبت قرار دارند.

وارثی با بیان اینکه در حوزه اشتغال ۷۱۰ نفر سهمیه اشتغال داشته این، گفت: در یکسال گذشته برای ۷۲۴ نفر از جامعه هدف اشتغال ایجاد کرده‌ایم.

وی در پایان با بیان اینکه بیش از ۱۱ میلیارد تومان خدمات حمایتی از سوی خیرین صورت گرفته است، یادآور شد: بخشی از این کمک‌ها به صورت نقدی و بخشی نیز خدماتی است.