جزییات یادواره دولتمردان و کارمندان شهید استان بوشهر

محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در کنار تبریک هفته ی دولت به همه دولتمردان وکارمندان در نظام اسلامی ، این هفته فرصتی مناسب برای گرامیداشت یاد دولتمردان وکارمندان شهیدی است که نشان دادند مسئولیت در جمهوری اسلامی یک امانت الهی است آنان که باخون خود پیمان خدمتگزاری به مردم را امضاء کردند و الگویی موفق از تلاش مجاهدانه ، ایمان مخلصانه و ایستادگی شجاعانه برای دفاع ازارزش های انقلاب اسلامی و منافع ملی را به تصویر کشیدند

دبیر ستاد یادواره دولتمردان وکارمندان شهید استان بوشهر افزود: لذا بر آن شدیم با تشکیل ستاد یادواره دولتمردان وکارمندان شهید استان بوشهر که هم از ابلاغ های کنگره سرداران و ۲ هزار شهید استان بوشهر ، شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان بسیج ادارات وکارمندان سپاه امام صادق ع استان بوشهر بود را در هفته دولت و در تاریخ ۴شهریورماه از ساعت ۹ تا ۱۰،۳۰در مصلای نمازجمعه بوشهر وبا شعار بوشهر پرچمدار حماسه های نخست برنامه ریزی کنیم.

وی گفت: در این خصوص با تشکیل چندین کارگروه، جلسات متعددی بامسئولین استانی، ستادکنگره ، ستادنمازجمعه و سایر دستگاه های مربوطه برگزار شد.

مسئول سازمان بسیج ادارات وکارمندان سپاه استان بوشهر گفت: قطعا این یادواره های شهدا تنها یک مراسم نمادین نیست بلکه یک حرکت فرهنگی و تبیینی برای معرفی نسلی است که یک زمان به عنوان شهدای ترور و شهدای جنگ تحمیلی ۸ ساله ، زمانی دیگر به عنوان شهدای خدمت و امروز به عنوان شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه وجنگ تحمیلی رمضان در تقابل با استکبار وصهیونیزم جهانی به شهادت رسیده اند.

وی اضافه کرد: لذا امروز با بازخوانی سیره عملی وگفتمانی شهدا بایستی با زبان اقتدار با دشمنی خونخوار که جز به نابودی انقلاب اسلامی راضی نمی شود سخن گفت.

دبیر ستاد یادواره دولتمردان و کارمندان شهید استان با اشاره به تاریخ ضداستکباری استان بوشهر گفت: سابقه بیش از دوقرن مقاومت وایستادگی مردم استان بوشهر در مقابل با استکبار عالم ، نشان از تاریخ پرافتخار این قسمت از سرزمین ایران اسلامی امان دارد تاریخی که در خود مجاهدان شهیدی همچون رئیس‌علی‌دلواری‌ها، نادر مهدوی‌ها، سردار تنگسیری‌ها و سایر شهدای پرافتخارش را در خود ثبت کرده است لذا به شهدای خود می بالیم و با افتخار این مسیر را تا شکست کامل دشمن استکباری ، نابودی رژیم صهیونیستی و زیر پرچم امام سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله ادامه خواهیم داد.