خبرگزاری مهرـ گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: با فرا رسیدن ایام میلاد پیامبر رحمت (ص)، عطر صلوات و نام مبارک رسول مهربانی‌ها در شهرها و روستاهای خراسان رضوی می‌پیچد؛ روزهایی که دل‌های مسلمانان، فارغ از تفاوت‌های مذهبی و قومی، زیر پرچم عشق به پیامبر اکرم (ص) به هم نزدیک‌تر می‌شود. هفته وحدت، فرصتی برای بازخوانی پیوندهایی است که ریشه در قرآن کریم، قبله مشترک، پیامبر واحد و باورهای عمیق اسلامی دارد؛ پیوندهایی که در زندگی روزمره مردم مناطق مختلف استان، به‌ویژه شهرستان‌های دارای بافت مذهبی متنوع، جلوه‌ای ملموس و ماندگار یافته است.

محور برنامه‌های هفته وحدت در خراسان رضوی

حجت‌الاسلام محمود غلامی جامی مسئول ادیان و فرق اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌های هفته وحدت امسال با محوریت اتحاد ملی، انسجام اسلامی و تبیین ضرورت همگرایی امت اسلامی برنامه‌ریزی شده است، جشن‌های حماسی «امت احمد» با شعار «جمع است به خون‌خواهی تو امت احمد» در سراسر استان برگزار می‌شود و سخنرانان این مراسم‌ها به موضوعاتی از جمله اتحاد ملی، انسجام اسلامی، دیدگاه‌های امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب درباره وحدت و ضرورت اتحاد مسلمانان می‌پردازند.

مسئول ادیان و فرق اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌های مناطق تلفیقی استان بیان کرد: همایش‌های علمای شیعه و اهل سنت در این مناطق برگزار خواهد شد که اوج آن، همایش اختتامیه بین‌المللی علمای جهان اسلام در تالار قدس حرم مطهر رضوی و همزمان با سالروز ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) در هشتم شهریورماه است.

وی ادامه داد: همچنین نشست منطقه‌ای با حضور علما و امامان جمعه شیعه و اهل سنت در روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

غلامی گفت: آغاز برنامه‌ریزی‌های هفته وحدت نیز با نشست امامان جمعه شیعه و اهل سنت مناطق تلفیقی در حضور آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی، در دفتر ایشان همراه بود که در این جلسه، آخرین مباحث، تبادل‌نظرها و هماهنگی‌های لازم درباره برنامه‌های هفته وحدت انجام شد.

مسئول ادیان و فرق اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: در هر یک از شهرستان‌های تلفیقی، نشست علمای شیعه و اهل سنت برگزار می‌شود؛ همچنین نشست بانوان اثرگذار شیعه و سنی با موضوع اتحاد امت اسلامی و تبیین مسائل فرهنگی و اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

وی از برگزاری اردوی «یاوران امین» خبر داد و گفت: این اردو با حضور ۱۰۰ دانش‌آموز پسر اهل سنت در مقطع متوسطه اول، هفتم و هشتم شهریورماه در شهرستان شاندیز مشهد برگزار خواهد شد.

غلامی جامی ادامه داد: برپایی ایستگاه‌های صلواتی، فضاسازی متناسب با هفته وحدت در شهرستان‌ها، برگزاری محافل انس با قرآن به‌ویژه در مناطق تلفیقی و تبیین سخنان امامان جمعه اهل سنت، از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این ایام است.

مسئول ادیان و فرق اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به شهرستان‌های دارای بافت تلفیقی در خراسان رضوی گفت: برنامه‌های ویژه هفته وحدت در شش شهرستان تلفیقی استان شامل سرخس، صالح‌آباد، تربت‌جام، تربت حیدریه، تایباد و خواف دنبال می‌شود.

اتحاد مسلمانان؛ سرمایه عزت و اقتدار جهان اسلام

مولوی شمس‌الدین ابراهیمی پژوهشگر و فعال فرهنگی اهل سنت و امام جماعت مسجد محمد رسول‌الله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه وحدت در آموزه‌های قرآنی اظهار کرد: خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم، مسلمانان را به انسجام و پرهیز از تفرقه دعوت کرده است و این وحدت، سبب ابهت و عظمت امت اسلامی می‌شود. تجربه تاریخی نشان داده است هر زمان امت اسلامی دچار پراکندگی و اختلاف شده، خسارت دیده و زمینه برای نفوذ و سلطه دشمنان فراهم شده است.

پژوهشگر و فعال فرهنگی اهل سنت تربت‌جام با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام بیان کرد: دشمنان امت اسلامی در پی بهره‌برداری از اختلاف‌ها و دستیابی به منابع، ذخایر و سرزمین‌های اسلامی هستند؛ از این رو، بازگشت به آموزه‌های قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص)، اصحاب و اهل بیت ایشان، ضرورتی جدی برای مسلمانان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه هفته وحدت فرصتی برای تقویت همگرایی میان مسلمانان است، گفت: فاصله میان ۱۲ ربیع‌الاول بر اساس دیدگاه مورخان اهل سنت و ۱۷ ربیع‌الاول بر اساس نظر برادران شیعه، به ابتکار بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران به عنوان هفته وحدت نام‌گذاری شده است. و ضروری است امت اسلامی در این ایام و در همه زمان‌ها، بر اشتراکات دینی و اعتقادی خود تکیه کند و با پرهیز از اختلافات جزئی، زمینه سوءاستفاده دشمنان برای ایجاد تشتت در میان مسلمانان را از بین ببرد.

ابراهیمی افزود: رهبر شهید، در طول سال‌های فعالیت خود، پرچمدار وحدت و تشکیل امت واحده اسلامی بود و مسلمانان می‌توانند با تأسی به سیره و عملکرد ایشان، مسیر همدلی و انسجام را ادامه دهند.

این پژوهشگر اهل سنت ابراز امیدواری کرد: مسلمانان با تکیه بر خدای واحد، پیامبر واحد، قبله واحد و انسجام درونی، در برابر جریان‌های تفرقه‌افکن و دشمنان امت اسلامی ایستادگی کنند.

تجلیل از اشتراکات دینی در محافل قرآنی تربت‌جام

حجت‌الاسلام علی‌اصغر علیپور شیخلو مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت اتحاد در میان امت اسلامی اظهار کرد: وحدت، سفارش صریح قرآن کریم، روایات اسلامی و یک ضرورت عقلانی و عرفی برای پیشرفت و بالندگی جامعه است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام افزود: قرآن کریم امت اسلامی را به اتحاد و پرهیز از تفرقه دعوت کرده است و تحقق پیشرفت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، در گرو شکل‌گیری وحدت و همدلی در جامعه خواهد بود. نبود وحدت و افزایش نزاع‌ها، زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی و مشکلات گوناگون در جامعه می‌شود و مسیر رشد و بالندگی را با مانع مواجه می‌کند؛ از این رو، وحدت در میان مذاهب، گروه‌ها، طوایف و جریان‌های مختلف، یک امر بدیهی و ضروری است.

وی با تأکید بر اهمیت این موضوع در مناطق تلفیقی گفت: شهرستان تربت‌جام از مناطقی است که پیروان مذاهب اسلامی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و به همین دلیل، توجه به وحدت و تقویت همزیستی مذهبی در این شهرستان اهمیت مضاعفی دارد. اشتراکات مسلمانان بسیار بیشتر از اختلافات آنان است؛ قبله، نماز، پیامبر اکرم (ص)، قرآن کریم و بسیاری از منابع دینی ما مشترک است و اختلافات محدود تاریخی و فقهی نیز نباید زمینه‌ساز افتراق و فاصله میان مسلمانان شود.

علیپور شیخلو تصریح کرد: دشمنان همواره درصدد سوءاستفاده از اختلافات مذهبی و دامن زدن به تفرقه بوده‌اند؛ بنابراین، همه آحاد جامعه باید با عمل به آموزه‌های قرآن کریم، از هرگونه سخن و اقدامی که موجب اختلاف میان مذاهب، گروه‌ها و جریان‌ها می‌شود، پرهیز کنند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام با اشاره به برنامه‌های هفته وحدت در تربت‌جام بیان کرد: ترویج وحدت در طول سال از سوی نهادهای فرهنگی و مذهبی دنبال می‌شود، اما در هفته وحدت این برنامه‌ها با گستردگی و جلوه بیشتری برگزار خواهد شد. برگزاری محافل بزرگ قرآنی در مساجد شیعه و اهل سنت شهرستان، از نخستین برنامه‌های این ایام است که با تلاوت، بیان و تدبر در آیات موضوعی قرآن کریم و با هدف توجه بیشتر مردم به محوریت قرآن برگزار می‌شود. همچنین سه تا پنج محفل قرآنی در نقاط مختلف شهرستان پیش‌بینی شده است که با حضور پیروان مذاهب اسلامی برگزار خواهد شد.

وی جشن بزرگ «امت احمد» به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص)، برپایی ایستگاه‌های مردمی و برنامه مشترک علمای شیعه و اهل سنت را از دیگر برنامه‌های هفته وحدت عنوان کرد.

علیپور شیخلو ادامه داد: در مزار شیخ‌الاسلام احمد جام نیز جشن‌هایی با برنامه‌ریزی برادران اهل سنت و تولیت این مجموعه برگزار خواهد شد که شامل شعرخوانی در وصف پیامبر اکرم (ص)، برنامه‌های هنری و حضور اقشار مختلف مردم شیعه و سنی است.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام خاطرنشان کرد: نشست‌های علمای شیعه و اهل سنت نیز در بخش‌های مختلف تربت‌جام، از جمله احمدآباد و نیلشهر و همچنین شهر تربت‌جام، برگزار می‌شود.