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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

یک مدافع امنیت بروجردی در تهران به شهادت رسید

یک مدافع امنیت بروجردی در تهران به شهادت رسید

خرم‌آباد- شهید «امین عزیزی» از شهرستان بروجرد در ایست بازرسی شهرک اندیشه تهران، به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید لرستان، شهید والامقام «امین عزیزی» از شهرستان بروجرد و از اعضای سپاه سیدالشهدای تهران، در جریان حمله تروریستی به ایست بازرسی شهرک اندیشه تهران مجروح شد و پس از تحمل جراحات، به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، این شهید مدافع امنیت در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ در جریان حمله تروریستی عوامل آمریکایی ـ صهیونیستی به ایست بازرسی شهرک اندیشه تهران مورد حمله قرار گرفت.

یک مدافع امنیت بروجردی در تهران به شهادت رسید

شهید امین عزیزی پس از این حادثه، در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ به فیض شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام از شهرستان بروجرد در استان لرستان است و در سپاه سیدالشهدای تهران خدمت می‌کرد.

کد مطلب 6926995

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