تبعات بی توجهی به آسیب های اجتماعی از کرونا خطرناک تر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه، عبور از بحران کرونا به تلاش در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و توجه به عوامل اجتماعی در افراد نیاز دارد، اظهار کرد: چنانچه آسیب های اجتماعی به موقع مرتفع نشود می تواند از ویروس کرونا هم بدتر باشد، پس نیاز است که به عوامل اجتماعی افراد توجه ویژه ای کرد.

رادمهر با بیان اینکه تعیین کننده فعالیت ها و حمایت های اجتماعی بیشتر از عوامل بیولوژیک در سلامتی و تندرستی ما انسان ها نقش دارد، تاکید کرد: باید برای مرتفع کردن برخی از مسائل اجتماعی از ظرفیت سمن ها و خیرین در کنار دستگاهای مرتبط استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه برای مرتفع کردن برخی مسائل اجتماعی باید برنامه های مناسب ارائه شود، گفت: کارگروه اجتماعی وفرهنگی مهم ترین کارگروهی است که می تواند با تشکیل گروه های مختلف به بررسی و ارائه راهکار برون رفت از آسیب های اجتماعی وحل مسائل فرهنگی بپردازد.

رادمهر، تصمیم گیری، برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و نظارت بر نحوه فعالیت ها را از مهمترین وظایف کارگروه فرهنگی اجتماعی دانست وخاطر نشان کرد: جامعه موفق جامعه ای است که بتواند ازسرمایه های اجتماعی خود به نحوه مطلوب استفاده کند و با بهره گیری از نظر اساتید، روحانیون، فرهنگیان و فرهیختگان جهت توسعه فرهنگی و اجتماعی گامهای موثری بردارد.

وی با اشاره به اینکه، از آنجایکه، پزشکان و روانشناسان، استرس را یکی از عوامل ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن و در نهایت افزایش ابتلا به کرونا می دانند، اضافه کرد و افزود: اگر بدن ما از سلامت روانی بالایی برخوردار باشد زمینه ابتلا به سایر بیماری ها از جمله کرونا نیز کاهش پیدا می کند، پس نیاز است که جهت شناسایی آسیب های اجتماعی در جلسات کارگروه اجتماعی فرهنگی چالش های این حوزه مورد بررسی و برای پیشگیری از آن برنامه هایی تدوین گردد.

فرماندار جاسک تاکید کرد: تمام دستگاها نیز سلامتی افراد جامعه در دستورکار خود قرار دهند، و شرایط به نحوی پیش ببرند که هر یک از ادارات و دستگاههای شهرستان با استفاده از ظرفیت ها مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان بر عوامل اجتماعی و محیطی که بر سلامت مردم موثر است بپردازند.