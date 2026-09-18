امام جمعه محمودآباد نمونه:بلاتکلیفی آموزش و پرورش قزوین قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه محمودآباد نمونه با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس اظهار کرد: اداره‌کل آموزش و پرورش استان قزوین که بزرگ‌ترین نهاد دولتی استان و متولی تعلیم و تربیت بیش از ۲۴۰ هزار دانش‌آموز و هزاران فرهنگی و معلم است، بیش از ۶ ماه با سرپرست اداره می‌شود.

وی افزود: در شرایطی که هزاران دانش‌آموز وارد فضای تعلیم و تربیت شده‌اند و هزاران نیروی فرهنگی و معلم نیازمند ساماندهی هستند، آیا شایسته مدیریت استان است که یک نهاد تأثیرگذار در جامعه و خانواده همچنان بلاتکلیف باقی بماند؟

امام جمعه محمودآباد نمونه با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مدیریت آموزش و پرورش استان ادامه داد: اختلافات سیاسی، جناحی و سلیقه‌ای نباید مانع انتخاب مدیر شایسته برای این مجموعه شود و انتظار می‌رود مدیری مؤمن، متخصص، متعهد و دلسوز برای اداره این نهاد مهم انتخاب شود.

موسوی درباره پیامدهای ادامه سرپرستی در اداره‌کل آموزش و پرورش گفت: اداره شدن یک مجموعه با سرپرست می‌تواند موجب توقف یا کندی برنامه‌های بلندمدت، بی‌ثباتی در انتصابات، ضعف در تصمیم‌گیری، ابهام در پاسخگویی و نظارت و در نهایت کاهش کیفیت آموزش و پرورش شود.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی و اهمیت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند خاطرنشان کرد: حدود ۹ هزار دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که برای ادامه مسیر تحصیل خود نیازمند مساعدت و همراهی مردم مؤمن هستند.

امام جمعه محمودآباد نمونه از مردم خواست در آغاز سال تحصیلی، دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد را مورد توجه قرار دهند و در تأمین نیازهای آموزشی آنان مشارکت کنند.

