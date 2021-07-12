یک آمریکایی به عنوان طراح ترور رئیس جمهور هائیتی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «لئون شارل» رئیس پلیس هائیتی، اعلام کرد که مغز متفکر و طراح احتمالی ترور جوونل موئیز رئیس جمهور این کشور توسط نیروهای پلیس دستگیر شده است.

فرد بازداشت شده یک پزشک آمریکایی از ایالت فلوریدا بوده و «کریستین امانوئل سانون» نام دارد.

جوونل موئیز رئیس جمهور هائیتی چهارشنبه هفته گذشته در یک حمله مسلحانه از سوی افرادی ناشناس به ضرب گلوله ترور شد.

رئیس پلیس هائیتی در یک نشست خبری عنوان کرد که «کریستین امانوئل سانون» اولین شخصی است که افراد مسلح و عاملان ترور رئیس جمهور هائیتی با او تماس گرفتند. کریستین هم اکنون در بازداشت است.

شارل افزود: کریستین سانون با شرکت‌های ونزوئلایی ویژه مسایل امنیتی و اطلاعاتی مستقر در آمریکا در ارتباط بود.

رئیس پلیس هائیتی تأکید کرد که سانون یک شهروند هائیتی است و از او به عنوان یکی از «طراحان ترور» یاد کرد.