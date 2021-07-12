پذیره نویسی صندوق همای آگاه تا ۲۲ تیرماه ادامه دارد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت همای آگاه، از نوع صندوق‌های ETF یا همان قابل معامله در بورس است که پرداخت سود ماهانه دارد. صندوق همای آگاه، در تیر ماه ۱۴۰۰ توسط شرکت سبدگردان آگاه موفق به اخذ مجوز پذیره‌نویسی شد تا تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه فعالیت خود را آغاز کند. پذیره‌نویسی این صندوق از ۱۹ تیرماه آغاز شده و تا ۲۲ تیر ادامه خواهد داشت.

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری همای آگاه ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل میزان سرمایه‌گذاری در آن بر طبق الزام سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است.

برای شرکت در پذیره‌نویسی این صندوق، شما می‌توانید با جست‌وجوی نماد «همای» در پنل معاملاتی کارگزاری خود به راحتی واحدهای صندوق را در ساعات معامله بازار، خرید نمایید.

بخش اعظم دارایی‌های این صندوق در اوراق مشارکت، سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و بخش کمی از دارایی صندوق در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری می‌شود که همین امر موجب کم ریسک بودن این صندوق شده است.

معمولاً افراد در صندوق‌های با درآمد ثابت با هدف کاهش ریسک و کسب سود بیشتر از سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها با تجمیع وجوه اشخاص و سرمایه‌گذاری دارایی آن‌ها در اوراق با درآمد ثابت، اطمینان خاطر بیشتری را برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کنند تا با خیال راحت‌تری از سود بازار سرمایه بهره‌مند شود.

بعضی از صندوق‌های درآمد ثابت، پرداخت سود دوره‌ای نیز دارند. صندوق همای آگاه نیز که از همین دست صندوق‌ها بوده و تقسیم سود ماهانه دارد. در نتیجه می‌توان گفت با سرمایه‌گذاری در صندوق همای آگاه شما یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک را همراه با دریافت سود ماهانه انتخاب می‌کنید.

مزیت دیگر صندوق‌های درآمد ثابت این است که این صندوق‌ها همانند سپرده‌های بانکی از ریسک سرمایه‌گذاری پایینی برخوردارند اما به دلیل آنکه بخشی کمی از دارایی صندوق در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری می‌شود سود بیشتری نسبت به بانک کسب خواهند نمود.

از جمله مزیت‌های دیگر صندوق‌هایی مانند همای آگاه که درآمد ثابت و قابل معامله در بازار هستند در مقایسه با باننک، عدم جریمه برداشت زود هنگام است و شما به راحتی می‌توانید در هر زمان از طریق سامانه معاملاتی خود اقدام به فروش واحدهای خود نمایید و سرمایه خود را برداشت کنید.

در بالا ترکیب دارایی یک صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را عنوان کردیم. گفتیم که این صندوق‌ها طبق الزام سازمان بورس و بر اساس امید نامه خود موظف هستند بخش اعظم دارایی‌های خود را به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص دهند. به همین منظور ترکیب دارایی همای آگاه نیز حداقل ۹۰% از کل دارایی‌ها، اوراق با درآمد ثابت و حداکثر ۵% آن، سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است.

در آخر موارد زیر را می‌توان به عنوان مزایای صندوق همای آگاه جمع‌بندی نمود:

۱. پرداخت سود نقدی ماهانه: سود نقدی ماهانه یکی از مهمترین مزیت‌های صندوق همای آگاه است. این سود به صورت ماهانه و در آخرین روز هر ماه به سهامداران پرداخت می‌شود.

۲. امنیت سرمایه: به این علت که همای آگاه صندوق درآمد ثابت و بسیار کم ریسک است جایگزین مناسبی برای سپرده بانکی به حساب می‌آید.

۳. سهولت خرید: به این علت که همای آگاه صندوق قابل معامله در بورس است نحوه خرید و فروش آن بسیار ساده است. از طریق سامانه معاملاتی کارگزاری‌ها و بدون ماندن در صف خرید و فروش و تنها با سرچ نماد «همای» می‌توانید نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنید.

۴. قابلیت نقدشوندگی بالا: به علت وجود رکن بازارگردان در صندوق همای آگاه، این صندوق از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردار است.

گفتنی است که برای شرکت در پذیره‌نویسی صندوق همای آگاه داشتن کد بورسی الزامی است. در صورت داشتن کد بورسی، کافی است در تاریخ پذیره‌نویسی، با ورود به سامانه معاملاتی کارگزاری خود و با جست‌وجوی نماد «همای» برای پذیره‌نویسی در صندوق ETF همای آگاه اقدام کنید. در صورت نداشتن کد بورسی نیز می‌توانید با مراجعه به سایت آگاه اکسپرس به سادگی کد خود را دریافت کنید و پس از آن پذیره‌نویسی را انجام دهد.

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