۲۸۰۰۰ دوز واکسن سینوفارم وارد کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکیبا پیش از ظهر امروز در پنجاه و نهمین جلسه ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: ۲۹ هزار و ۸۰۰ دوز واکسن کرونا وارد استان کرمانشاه شده که از این تعداد ۲۸ هزار دوز واکسن سینوفارم و یک هزار و ۸۰۰ دوز واکسن برکت است.

وی با بیان اینکه در هفته‌های آینده محموله‌های دیگری از واکسن کرونا وارد استان کرمانشاه می‌شود، افزود: هیچ گونه محدودیتی برای تزریق واکسن کرونا در این استان وجود نداشته و هر مقداری از واکسن وارد کرمانشاه شود، میان جامعه هدف توزیع خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به آغاز تزریق واکسن کرونا در مراکز تجمیعی این استان برای افراد بالای ۶۵ سال گفت: افراد واجد شرایط باید برای ثبت نام به سامانه salamat.gov.ir مراجعه کرده و از مراجعه بدون ثبت نام اجتناب کنند.

شکیبا تصریح کرد: در صورت عدم مراجعه بدون ثبت نام به مراکز تجمیعی ازدحام ایجاد نشده و تزریق واکسن برای هر نفر چهار تا ۱۰ دقیقه زمان می‌برد.