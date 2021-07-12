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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۰۸

اختصاص ۲۰ میلیارد تومان به پروژه تولید واکسن دام، طیور و آبزیان

اختصاص ۲۰ میلیارد تومان به پروژه تولید واکسن دام، طیور و آبزیان

ستاد توسعه زیست فناوری اعلام کرد: برای اجرای ۱۳ پروژه تولید واکسن دام، طیور و آبزیان مبلغ ۲۰ میلیارد تومان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سعی کرده با تعریف پروژه‌های ملی، واکسن‌سازان را حمایت و توانمندی آنها را افزایش دهد. این کار با تعریف ۱۳ پروژه میسر شده است و در حال حاضر برخی از این طرح‌ها به نتیجه رسیده و برخی در مسیر تحقیقات و اجرایی شدن هستند.

«واکسن سه گانه ND+AI+IBD»، «واکسن سه گانه ND+IB+EDS»، «واکسن کریزا سه سویه C ،B ،A»، «واکسن تب برفکی»، «واکسن اکتیمای مسری»، «واکسن بروسلوز»، «واکسن مارک دوگانه زنده»، «واکسن استرپتوکوکوزیس»، «واکسن دهان قرمز یرسینیوز»، «واکسن VHS» از پروژه‌های تعریف شده در این حوزه هستند.

همچنین «واکسن Aeromonas salmonicida»، «تولید صنعتی محصولات پروبیوتیک مبتنی بر IgY برای پیشگیری و درمان اسهال در گوساله های شیرخوار» و «تولید مخمر اتولیز، عصاره و دیواره از مخمر ساکارومایسس سرویزیه به عنوان پری‌بیوتیک خوراک دام، طیور و آبزیان در مقیاس صنعتی» از دیگر پروژه‌های این حوزه هستند.

اجرای این پروژه‌ها با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان ۲۱ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

کد مطلب 5256137

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