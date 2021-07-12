به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال سفر سید پرویز فتاح به استان اصفهان و بازدید از این عمارت تاریخی که در اختیار بنیاد مستضعفان است، مقرر شد عمارت تاریخی «دایره اسقفی» در منطقه عباس‌آباد اصفهان، تبدیل به موزه‌ای برای استفاده عموم مردم و دوستداران فرهنگ و تاریخ و هنر کشور شود.

عمارت دایره اسقفی در اصفهان موزه می‌شود

رئیس بنیاد مستضعفان در بازدید از این عمارت که به همت سازمان اموال و املاک بنیاد، مرمت و بازسازی شده، با توجه به جنبه‌های فرهنگی و تاریخی این عمارت، دستور داد تا این عمارت میراثی، با همکاری مؤسسه موزه‌های بنیاد مستضعفان به موزه‌ای برای استفاده عموم تبدیل شود.

بر اساس این گزارش عمارت دایره اسقفی اصفهان که جز و میراث تاریخی این شهر محسوب می‌شود در مساحتی به وسعت بیش از ۲۸۰۰ متر بنا شده و دارای زیربنایی معادل ۱۰۲۴ متر است و با همت بنیاد مستضعفان این بنای در معرض تخریب، با هزینه‌ای بالغ بر ۴ میلیارد تومان، مرمت و احیا شده است.

عمارت دایره اسقفی در اصفهان موزه می‌شود

هم‌اکنون این عمارت تاریخی در اختیار اداره اموال و املاک استان اصفهان قرار دارد و حالا با تکمیل عملیات مرمت این عمارت، مقرر شده است با تغییر کاربری آن به موزه، دایره اسقفی به محلی فرهنگی برای نمایش آثار تاریخی کشور تبدیل شود.