مرور واقعه گوهرشاد در ویژه برنامه «ایام» شبکه افق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، واقعه مسجد گوهرشاد مشهد یا قیام گوهرشاد در ۲۱ تیر سال ۱۳۱۴ از رخدادهای مهم دوران حکومت رضا شاه پهلوی و نخست‌وزیری محمدعلی فروغی به‌شمار می‌آید. خیزش مردم در جریان این واقعه، در اعتراض به اجباری شدن بر سرنهادن کلاه پهلوی توسط حکومت مرکزی، رخ داد.

بازخوانی این واقعه مهم تاریخی به عنوان برگی از گذشته مردم کشورمان و ظلمی که بر این مردم در طول سالیان دراز روا شده از اهمیت بالایی برخوردار است که نباید در کشاکش ایام مفقود شود.

به منظور اهمیت همین موضوع شبکه افق سیما در ایام سالگرد این واقعه عظیم با تولید ویژه برنامه‌ای با عنوان ایام به بازخوانی این واقعه پرداخته است. این برنامه در ۲ قسمت ساخته شد که قسمت اول شب گذشته روی آنتن رفت و امشب ۲۱ تیر ساعت ۲۰ قسمت دوم پخش می شود.

مهمان امروز برنامه قاسم تبریزیان، پژوهشگر تاریخ خواهد بود.