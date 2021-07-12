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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۳۶

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان:

۲۲۰ هزار تن هندوانه از مزارع گلستان برداشت می شود

۲۲۰ هزار تن هندوانه از مزارع گلستان برداشت می شود

گرگان- معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: پیش بینی می شود امسال ۲۲۰ هزار تن هندوانه از سطح چهار هزار هکتار از مزارع گلستان برداشت شود.

محمدرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هندوانه در همه شهرهای استان گلستان کشت می شود و بیشترین سطح کشت هندوانه به ترتیب متعلق به شهرستانهای گنبد، آق قلا، بندر ترکمن ، گمیشان و گرگان است.

وی از برداشت ۲۲۰ هزار تن هندوانه از سطح چهار هزار هکتار از اراضی استان خبر داد و افزود: امسال عملکرد برداشت این محصول ۵۵ تن در هکتار است.

عباسی افزود: برداشت هندوانه تا پایان تابستان و در چندین مرحله ادامه دارد و تاکنون بیش از ۶۵ درصد هندوانه گلستان برداشت شده است.

وی با بیان این مطلب که سال گذشته عملکرد هندوانه ۶۰ تن در هکتار بود خشکسالی و گرمای هوا را علت کاهش عملکرد دانست و اضافه کرد: کشت هندوانه از بهمن ماه آغاز و تا اواخر اردیبهشت ادامه دارد.

کد مطلب 5256155

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