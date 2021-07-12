هزینه ۱۱۰هزار میلیارد تومانی مسکن مهر طی ۱۲ سال

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی در آئین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی گفت: از مجموع دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر تاکنون ۲ میلیون و ۶۰ هزار واحد تکمیل و بیش از ۲۰۰۰ واحد به مردم تحویل شده است. ۶۰ هزار واحد مسکن مهر نیز با نصب انشعابات و برق آنها به متقاضیان تحویل خواهد شد.

وی افزود: از زمان ورود اسلامی به وزارت راه و شهرسازی ۴۷۰ هزار واحد مسکن تعیین تکلیف و به مردم تحویل شد. سهم شهر جدید پردیس از مسکن مهر ۸۴ هزار واحد است که تاکنون ۷۶ هزار واحد آن تکمیل شده، درحالی‌که تا قبل از ورود اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، فقط ۳۰ هزار واحد مسکن مهر شهر جدید پردیس تکمیل شده بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون ۷,۰۰۰ میلیارد تومان برای امور زیربنایی و روبنایی هزینه کرده‌ایم، گفت: ۵۰ درصد پروژه‌های مسکن مهر در اراضی دولتی در قالب تعاونی تعاونی‌های مسکن و تفاهمنامه‌های سه‌جانبه ساخته شده است.

وی تأکید کرد: ۵۰ درصد دیگر نیز با استفاده از ظرفیت قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در اراضی اشخاص، بافت‌های فرسوده و عمدتاً در محدوده‌های شهری احداث شده که نشان می‌دهد بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر توسط خود مردم تولید و تحویل شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: مسکن مهر از دو محل تسهیلات بانکی و آورده مردم تأمین مالی شد که ۵۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن توسط بانک‌های عامل و همین رقم به عنوان آورده مردمی به پروژه‌ها تزریق شد و مجموعاً ۱۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه مسکن مهر بود که این رقم بدون محاسبه اراضی دولتی است.

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر درباره پروژه‌های مسکن مهر پردیس گفت: امروز ۷۰۰۰ واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس افتتاح می‌شود که تمام این واحدها دوخوابه هستند؛ زیربنای متوسط هر واحد مسکن مهر ۷۵ مترمربع و با احتساب مشاعات ۱۰۰ متر است که در پردیس تا ۱۳۰ مترمربع هم می‌رسد. مجموعاً امروز ۲۰۰۰ مترمربع مسکن مهر با هزینه ۳,۰۰۰ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.