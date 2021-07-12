نوید حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به استقرار جوی پایدار در سطح استان در روزهای پیش رو اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به تقویت و افزایش سرعت وزش باد در نیمه شرقی و شمال کشور، این پدیده همراه با گرد و خاک مناطق شمال و شرق و بخش‌هایی از مرکز استان اصفهان را نیز از امروز تا پایان هفته جاری در برمی گیرد.

وی با بیان اینکه در این مدت وقوع تندباد لحظه‌ای در مناطق نامبرده دور از انتظار نیست، افزود: احتمال بروز خسارت به تأسیسات شهری و روستایی، غبار آلودگی هوا به ویژه در ساعات صبح، کاهش دید افقی، آسیب به سازه‌های موقت و گلخانه‌ها و شکسته شدن درختان فرسوده وجود دارد، از این رو اتخاذ تمهیداتی برای جلوگیری از خسارات احتمالی ضروری است.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان توصیه کرد: با توجه به احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در مناطق مرکزی به ویژه کلانشهر اصفهان، گروه‌های آسیب پذیر (کودکان کمتر از پنج سال، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی) از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

حاجی بابایی با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سانتیگراد بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۲۵ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: چوپانان و خور و بیابانک با دمای ۴۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای ۱۱ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش بینی می‌شود.