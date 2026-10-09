به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روزنامه القدس العربی ، چاپ لندن، دیترز، وکیل آمریکایی و از حامیان مالی جنبش «ماگا» (عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم)، از اعضای خانواده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از جمله جرد کوشنر، داماد و مشاور او، به‌ شدت انتقاد کرد.

این انتقادها در شرایطی مطرح شده است که کیمبرلی گیل‌فویل، سفیر آمریکا در یونان با جنجالی روبه‌رو شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، او پیش از برگزاری جلسه بررسی صلاحیتش در سنای آمریکا، از دیترز خواسته بود مبلغ ۱۰۰ هزار دلار به حسابش واریز کند.

دیترز همچنین در سال ۲۰۲۲ مبلغ ۱۲۵ هزار دلار به یک کمیته سیاسی حامی ترامپ کمک کرده بود.

دیترز در گفت‌وگو با شبکه «ام‌اس ناو» اعلام کرد که با پرداخت ۳۰۰ هزار دلار به دو پسر بزرگ ترامپ، دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ، در ازای سخنرانی‌های آنان مخالفتی ندارد؛ اما از فعالیت‌های تجاری خانواده رئیس‌جمهور، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های آنان در حوزه رمزارزها، به‌شدت انتقاد کرد.

وی گفت: «تنها چیزی که درباره دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ مرا ناراحت می‌کند، شیوه پول درآوردن آنها به همراه پدرشان و در برابر چشم همگان، از طریق رمزارزها و هر چیز دیگری است.»

این حامی مالی جمهوری‌خواه همچنین خاطرنشان کرد که ترامپ پیش‌تر از رمزارزها ابراز انزجار می‌کرد، اما پس از ورود پسرانش به این حوزه، موضع او تغییر کرد.

انتقاد از فعالیت‌های مالی جرد کوشنر

دیترز همچنین از جرد کوشنر، همسر ایوانکا ترامپ و مشاور رئیس‌جمهور آمریکا، به دلیل فعالیت‌های اقتصادی او پس از خروج از کاخ سفید انتقاد کرد.

کوشنر پس از پایان فعالیت دولتی خود، مدیریت یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی را بر عهده گرفت؛ فعالیت‌هایی که برخی معاملات آن پرسش‌هایی درباره تعارض منافع و بهره‌برداری از روابط شکل‌گرفته در دوران مسئولیت دولتی‌اش ایجاد کرده است.

فعالیت‌های مالی کوشنر با تحقیقات و انتقادهایی از سوی شماری از اعضای کنگره آمریکا روبه‌رو شده است.

این بررسی‌ها بر معاملات شرکت او با نهادهای دولتی خارجی، ساختار دریافت کارمزد و احتمال نقش‌آفرینی روابط سیاسی در جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان متمرکز بوده است.

در سال ۲۰۲۲، کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقاتی درباره سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در شرکت کوشنر آغاز کرد و مشخصاً این پرسش را مطرح ساخت که آیا او از موقعیت پیشین خود در دولت و روابط سیاسی‌اش برای کسب منافع مالی استفاده کرده است یا خیر.

کوشنر هرگونه تخلف از قانون یا مقررات اخلاقی را رد کرده است.

دیترز که خود را «پسری کشاورز از غرب میانه آمریکا» و «مردی خوب» توصیف کرد، گفت: «من دنیای نفرت‌انگیز آنها را دوست ندارم.»

وی همچنین تأکید کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند او را به بازگشت به اقامتگاه مارالاگو، محل اقامت ترامپ در ایالت فلوریدا ترغیب کند.

اتهام‌زنی به سفیر آمریکا در یونان

این حامی مالی جمهوری‌خواه درباره کیمبرلی گیل‌فویل نیز گفت که او پیش از جلسه بررسی صلاحیتش در ۹ ژوئیه، با اصرار از وی خواسته بود مبلغی را به حساب خود در شرکت «آمریکن اکسپرس» واریز کند؛ اما دیترز از انتقال پول خودداری کرده است.

او توضیح داد که پرداخت این مبلغ می‌توانست برای زندگی زناشویی‌اش مشکلاتی ایجاد کند.

روزنامه «وال‌استریت ژورنال» نیز پیام‌هایی را منتشر کرد که به ادعای این روزنامه، درخواست گیل‌فویل برای دریافت این مبلغ را نشان می‌داد؛ با این حال، وکیل گیل‌فویل در صحت این پیام‌ها تردید کرده است.

دیترز گیل‌فویل را «فردی شرور» و «کلاهبردار» توصیف کرد و مدعی شد که او احتمالاً اقداماتی مشابه را در قبال افراد دیگری نیز انجام داده است.

وی همچنین گفت که می‌داند برخی چهره‌های دیگر در دولت ترامپ، از جمله کوری لواندوفسکی و کریستی نوئم، نیز درگیر چنین رفتارهایی بوده‌اند.

ادامه حمایت سیاسی با وجود انتقاد از ترامپ

با وجود انتقادهای تند، دیترز اعلام کرد که همچنان به حمایت از ترامپ و نامزدهای جنبش «ماگا» در انتخابات ادامه خواهد داد؛ هرچند اذعان کرد که شخصاً تحمل ترامپ را ندارد.

وی گفت: «من بیشتر سیاست‌های او را دوست دارم، اما نمی‌توانم خودبزرگ‌بینی و غرور او و صحبت‌هایش درباره کوه راشمور و طاق‌ها را تحمل کنم.»

دیترز در پایان با انتقاد از رویکرد ترامپ گفت که رئیس‌جمهور آمریکا به میلیاردرها و سیاستمداران جنبش «ماگا» علاقه دارد و به گفته او، «به مردم عادی حامی حزب اهمیتی نمی‌دهد، مگر اینکه قرار باشد به او رأی بدهند».



