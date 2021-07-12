داریوش مصطفوی مدیر تیم فوتبال امید ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مراسم امضای تفاهم نامه مشارکت در هزینه‌های تیم امید امروز با حضور سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد.

در این مراسم و با پیشنهاد رئیس کمیته ملی المپیک، داریوش مصطفوی به عنوان مدیر تیم امید ایران به جهت ایجاد ارتباط موثر فنی و مدیریتی بین فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک انتخاب شد.

داریوش مصطفوی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران است که در کارنامه وی ریاست و دبیرکلی فدراسیون فوتبال وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تکلیف سرمربی تیم امید هنوز مشخص نشده است. فدراسیون فوتبال مذاکراتی را با مهدی مهدوی کیا بازیکن پیشین تیم ملی برای قبول هدایت این تیم انجام داده است ولی هنوز این مذاکرات نهایی نشده.