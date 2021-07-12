به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، طرفهای سعودی و عمانی بیانیه مشترکی را صادر کرده اند. این بیانیه در جریان سفر «هیثم بن طارق» سلطان عمان به شهر نیوم عربستان صادر شده است.
بر اساس این گزارش، طرفهای سعودی و عمانی در این بیانیه مشترک بر لزوم افتتاح مسیر زمینی مستقیم میان عربستان و عمان تأکید کردند. در بیانیه مذکور همچنین بر ایجاد یک گذرگاه مرزی میان دو طرف تأکید شده است.
طرفهای سعودی و عمانی همچنین اعلام کردند که بحران یمن باید از طریق راهکار سیاسی حل و فصل شود. این درحالی است که عربستان سعودی همچنان به بمباران ددمنشانه مناطق مسکونی در یمن ادامه میدهد.
در بیانیه مشترک میان عربستان و عمان همچنین اعلام شده است که دو طرف در زمینه پرونده هستهای و موشکی ایران با یکدیگر همکاری میکنند! گفتنی است، این اولین باری نیست که عربستان سعودی در پرونده هستهای جمهوری اسلامی ایران مداخله میکند. سعودیها پیشتر نیز ادعاهایی را در این زمینه مطرح کرده بودند.
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