مشارکت بسیج برای جذب ۱۷ هزار حامی ایتام زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، هدایت صفری با بیان اینکه از ابتدای اجرای این تفاهم‌نامه تاکنون بیش از هزار و ۵۰ حامی از طریق بسیج جذب‌شده است، گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین بسیج سازندگی و کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان جذب حامی به نیابت از شهدای گرانقدر استان در قالب پویش ایران مهربان انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه در طرح پویش ایران مهربان آحاد مردم می‌توانند با مشارکت در این طرح و کمک به فرزندان نیازمند ثبت‌نام کنند افزود: حامیان و خیران نیکوکار می‌توانند ماهیانه با اختصاص تنها ده هزار تومان حامی فرزندان نیازمند باشند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان شمار کودکان یتیم تحت حمایت را هزار ۲۲۷ نفر و فرزندان محسنین راسه هزار ۴۶۷ نفر اعلام کردوگفت: در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار حامی حمایت مادی ومعنوی این فرزندان را برعهده دارند.

صفری افزود: به همت خیران وحامیان نیکوکار میانگین سرانه ایتام استان زنجان در پایان سه ماهه اول سال جاری به بیش از یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان ومیانگین دریافتی فرزندان محسنین به ۳۴۵ هزار تومان افزایش‌یافته که هردو از میانگین کشوری بالاتر است.

وی ادامه داد: خیران برای مشارکت در ثبت‌نام طرح اکرام ایتام ومحسنین می‌توانند از طریق تلفن نیکوکاری ۳۳۱۱۶، ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۴ مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد و مراجعه به سایت امداد به نشانی ekram.emdad.ir اقدام کنند.