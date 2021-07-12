نصب سردیس دست ساخت هنرمند نی ریزی در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا هادی افزود: سردیس حافظ در کنار سردیس گوته که از چهرههای ادبی ایران و آلمان هستند که با دستان هنرمند، هادی جواهر که از صنعتگران صنایعدستی شهرستان نیریز است ساختهشده و جنس این سردیسها از سنگ چینی و ساخت هر کدام ۲ ماه به طول انجامیده است.
به گفته وی، این سردیسها به سفارش سرکنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان بوده و در مقابل این ساختمان نصب شده است.
مسئول اداره میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی شهرستان نیریز افزود: از دیگر آثار هنری فاخر هادی جواهر صنعتگر نیریزی میتوان به سردیس فردوسی به سفارش وزارتخانه قبرس، تندیس استاد میرزا احمد نیریزی، میرزا کوچک خان جنگلی، تندیس امیرکبیر و تندیس شهید شهبازی از سرداران دوران دفاع مقدس، اشاره کرد.
هادی با بیان اینکه آثار صنایعدستی همچون سفیر فرهنگی بیانگر تاریخ و فرهنگ و هنر کشور عزیزمان است، گفت: با بهکارگیری هنر صنعتگران و با تهیه و نصب سردیسها و نشانهای مفهومی و فضاهای عمومی زیباتر و یکی از راههای آشنایی نسلهای آینده با قهرمانان بهویژه فرزندان کشور عزیزمان و نسلهای بعدی است.
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