  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۴۸

نماینده ولی فقیه در مازندران:

فرهنگ غدیر را احیا و ترویج کنیم

فرهنگ غدیر را احیا و ترویج کنیم

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید براینکه مقابل تحریف ها در دین ایستادگی کنیم، برای لزوم احیا و ترویج فرهنگ غدیر در جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر دوشنبه در جلسه همفکری و تبادل نظر علما در استان اظهار داشت: باید با عملکرد خوب سیمای درستی از غدیر را به تصویر بکشیم.

وی اشرافی گری، رانت، مافیا، ثروت‌های حرام و بادآورده، فرار از مالیات را از جمله آسیب‌ها بیان کرد و گفت: در دهه غدیر باید مقابل تحریف‌ها و تخریب‌ها مقابله کنیم و غدیر را به گفتمان در جامعه تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: دنیا برای قضاوت به عملکرد ما توجه می‌کند و باید برای ترویج اندیشه‌های غدیر در جامعه تلاش و برنامه ریزی کنیم.

حجت الاسلام شیخ محمود نظری عضو ستاد غدیر با اظهار اینکه باید غدیر را احیا کنیم، گفت: غدیر مکمل دین و آئین است و باید برای عاشورایی کردن غدیر برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه عاشورا در بین مردم روایج دارد زیرا پیشینیان در این راه با اخلاص قدم برداشتند، گفت: متأسفانه امروز غدیر مظلوم و مغفول واقع شده است.

وی با اشاره به برپایی هشت اجلاس جهانی دهه غدیر گفت: باید فرهنگ غدیر را در جامعه نشر و نهادینه کنیم.

کد مطلب 5256309

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها