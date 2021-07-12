فرهنگ غدیر را احیا و ترویج کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر دوشنبه در جلسه همفکری و تبادل نظر علما در استان اظهار داشت: باید با عملکرد خوب سیمای درستی از غدیر را به تصویر بکشیم.

وی اشرافی گری، رانت، مافیا، ثروت‌های حرام و بادآورده، فرار از مالیات را از جمله آسیب‌ها بیان کرد و گفت: در دهه غدیر باید مقابل تحریف‌ها و تخریب‌ها مقابله کنیم و غدیر را به گفتمان در جامعه تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: دنیا برای قضاوت به عملکرد ما توجه می‌کند و باید برای ترویج اندیشه‌های غدیر در جامعه تلاش و برنامه ریزی کنیم.

حجت الاسلام شیخ محمود نظری عضو ستاد غدیر با اظهار اینکه باید غدیر را احیا کنیم، گفت: غدیر مکمل دین و آئین است و باید برای عاشورایی کردن غدیر برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان اینکه عاشورا در بین مردم روایج دارد زیرا پیشینیان در این راه با اخلاص قدم برداشتند، گفت: متأسفانه امروز غدیر مظلوم و مغفول واقع شده است.

وی با اشاره به برپایی هشت اجلاس جهانی دهه غدیر گفت: باید فرهنگ غدیر را در جامعه نشر و نهادینه کنیم.