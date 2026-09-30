به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، سازمان وظیفه عمومی فراجا با درخواست معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تمدید مهلت معرفی مشمولان شرکت‌کننده در آزمون ورودی پذیرش دستیار تخصصی رشته‌های بالینی گروه پزشکی موافقت کرد.

بر اساس اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا، مهلت معرفی مشمولان فارغ‌التحصیل پزشکی عمومی که در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ و در سنوات مجاز تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل شده‌اند، در چارچوب مقررات وظیفه عمومی تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

بر اساس این اعلام، در صورت قبولی این مشمولان در آزمون ورودی پذیرش دستیار تخصصی و شروع به تحصیل آنان در آبان‌ماه سال جاری، همزمان با آغاز نیمسال اول سال تحصیلی جاری، صدور معافیت تحصیلی برای پذیرفته‌شدگان مطابق ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.

همچنین مشمولانی که در آزمون مربوطه پذیرفته نشوند، موظف‌اند حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) مراجعه کنند.

این تصمیم در پی درخواست معاونت آموزشی وزارت بهداشت و با هدف تعیین تکلیف وضعیت وظیفه عمومی مشمولان شرکت‌کننده در آزمون پذیرش دستیار تخصصی اتخاذ شده است.