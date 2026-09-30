به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، زهرا پیراوی‌ونک مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق صنایع غذایی و محصولات کشاورزی سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: برای دستیابی به راهکارهای اجرایی برای کنترل عوامل مؤثر بر کاهش ماندگاری و افت کیفیت نان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی و انجام مطالعات میدانی و آزمایشگاهی دقیق، در اولویت کاری این دفتر قرار دارد.

وی افزود: تصمیم‌گیری‌های آتی در این حوزه، صرفاً بر اساس داده‌های فنی، نتایج پایش‌های دقیق و با رعایت الزامات استانداردی و ملاحظات ایمنی غذایی مبتنی بر ریسک اتخاذ خواهد شد تا ضمن حفظ سلامت مصرف‌کننده، کیفیت محصول نهایی ارتقا یابد.

پیراوی‌ونک گفت: فرایند بازنگری در ضوابط استاندارد استفاده از نگهدارنده‌ها در نان‌های مسطح صنعتی با هدف ارتقای کیفیت، تضمین ایمنی و افزایش ماندگاری این فرآورده‌ها کلید خورده است.