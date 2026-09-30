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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

بازنگری در ضوابط استاندارد نگهدارنده‌های نان‌های صنعتی

بازنگری در ضوابط استاندارد نگهدارنده‌های نان‌های صنعتی

یک مقام مسئول در سازمان ملی استاندارد، از آغاز فرایند بازنگری در ضوابط استاندارد استفاده از نگهدارنده‌ها در نان‌های مسطح صنعتی با هدف افزایش کیفیت و تضمین ایمنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، زهرا پیراوی‌ونک مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق صنایع غذایی و محصولات کشاورزی سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: برای دستیابی به راهکارهای اجرایی برای کنترل عوامل مؤثر بر کاهش ماندگاری و افت کیفیت نان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی و انجام مطالعات میدانی و آزمایشگاهی دقیق، در اولویت کاری این دفتر قرار دارد.

وی افزود: تصمیم‌گیری‌های آتی در این حوزه، صرفاً بر اساس داده‌های فنی، نتایج پایش‌های دقیق و با رعایت الزامات استانداردی و ملاحظات ایمنی غذایی مبتنی بر ریسک اتخاذ خواهد شد تا ضمن حفظ سلامت مصرف‌کننده، کیفیت محصول نهایی ارتقا یابد.

پیراوی‌ونک گفت: فرایند بازنگری در ضوابط استاندارد استفاده از نگهدارنده‌ها در نان‌های مسطح صنعتی با هدف ارتقای کیفیت، تضمین ایمنی و افزایش ماندگاری این فرآورده‌ها کلید خورده است.

کد مطلب 6963827
سمیه رسولی

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