به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با میثم قدمی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان در محل دفتر خود با پیگیری اختصاص یک‌هزار و ۸۰۰ تن قیر به حوزه انتخابیه، خواستار موافقت با تهاتر ۳۰ درصد این سهمیه برای اجرای طرح‌های عمرانی و آسفالت راه‌های منطقه شد.

وی بر ضرورت استفاده از این ظرفیت در پروژه‌های جدید و مورد نیاز مردم تأکید کرد و افزود: تسریع در اجرای طرح‌های تعریض، آسفالت و روکش حفاظتی محورهای مواصلاتی مورد تاکید است.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد توضیح داد: تأمین اعتبار راه‌های روستایی، تکمیل طرح‌های ایمنی و روشنایی محورها و تعیین تکلیف پروژه‌های اولویت دار ضروری است.

عربی با اشاره به ظرفیت ایمیدرو برای مشارکت در طرح‌های راهسازی منطقه، خواستار برگزاری نشست مشترک با مسئولان مرتبط برای فعال‌سازی این ظرفیت شد.

وی افزود: ساماندهی حمل‌ونقل باری شهرستان گرمسار، استفاده از ظرفیت شرکت‌های حمل‌ونقل بومی، الزام به صدور بارنامه برای بارهای خروجی و حمایت از نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از دیگر موضوعاتی که می بایست پیگیری شود.