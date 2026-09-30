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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

۲ کشته و ۲ مصدوم در آتش‌سوزی منزل مسکونی در بزرگراه زین‌الدین

۲ کشته و ۲ مصدوم در آتش‌سوزی منزل مسکونی در بزرگراه زین‌الدین

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی استان تهران از آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در بزرگراه زین‌الدین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی استان تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی در محدوده بزرگراه زین‌الدین خبر داد و گفت: در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر نیز مصدوم شدند.

وی ادامه داد: ساعت ۱۲:۴۸ ظهر امروز، یک مورد آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی واقع در بزرگراه زین‌الدین، مسیر شرق، نرسیده به خیابان اتحاد، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه یک ساختمان دوطبقه روی همکف بود که در طبقه همکف آن یک واحد صنفی آرایشگاه و در طبقات اول و دوم، واحدهای مسکونی قرار داشت. آتش‌سوزی در یکی از واحدهای مسکونی به وسعت حدود ۶۰ مترمربع رخ داده بود و هنگام رسیدن آتش‌نشانان، این واحد کاملاً شعله‌ور بود و شعله‌های آتش از پنجره‌ها به بیرون زبانه می‌کشید.

ملکی ادامه داد: پیش از رسیدن آتش‌نشانان، سه کودک دختر و پسر توسط همسایه‌ها از محل حادثه خارج شده بودند. آتش‌نشانان نیز در لحظات اولیه عملیات موفق شدند یک مرد و یک زن را که دچار سوختگی شده بودند، اما در قید حیات بودند، از محل خارج کنند و تحویل عوامل اورژانس دهند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: آتش‌نشانان همزمان عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. در جریان عملیات و هنگام ورود به واحد حادثه‌دیده، دو نفر دیگر که دچار سوختگی شده بودند، روی زمین مشاهده شدند. این دو نفر نیز توسط آتش‌نشانان از محل خارج و تحویل عوامل اورژانس شدند، اما متأسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده بودند.

وی خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات اطفای حریق و لکه‌گیری، محل حادثه برای بررسی علت وقوع آتش‌سوزی و انجام اقدامات قانونی، تحویل کارشناسان و عوامل انتظامی شد و آتش‌نشانان پس از پایان مأموریت به ایستگاه‌های خود بازگشتند.

کد مطلب 6963823
زهرا ناری

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