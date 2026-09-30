به گزارش خبرگزاری مهر، در سیصدوهفتادوششمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیأت علمی، ضمن اعلام تأمین اعتبار ردیف استخدامی ۴۶۵ نفر از متقاضیان فراخوان سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، عضویت دبیران هیأتهای مرکزی جذب نخبگان و وزارت دفاع در جلسات هیأت عالی جذب نیز به تصویب رسید.
سیصدوهفتادوششمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی، به ریاست محمدعلی کینژاد و با حضور اعضا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
در این جلسه، نماینده سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات ردیفهای استخدامی متقاضیان جذب وزارت علوم، اظهار کرد: با سه فقره مجوز سازمان اداری و استخدامی، مسئله ردیف استخدامی متقاضیان جذب وزارت علوم حل شده است.
وی همچنین اعلام کرد که اخیراً برای ۴۶۵ نفر از متقاضیان فراخوان سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین اعتبار انجام شده است.
نماینده سازمان اداری و استخدامی همچنین فراخوان سال ۱۴۰۳ را از منظمترین فراخوانها عنوان کرد و گفت برای ۸۱۵ نفر ردیف استخدامی صادر شده است.
در ادامه جلسه، موضوع عضویت دبیران هیئتهای مرکزی جذب وزارت دفاع و نخبگان در هیئت عالی جذب مطرح و مقرر شد دبیران این هیئتها عضو جلسات هیئت عالی جذب باشند.
همچنین در این جلسه، موضوعات دیگری از جمله تعداد برگزاری فراخوانهای جذب در سال، اصلاح تقویم زمانی هیئت عالی جذب، مشکلات پروندههای متقاضیان فراخوان سال ۱۴۰۴، بررسی پروندههای استانی و حقالزحمه هیئتهای اجرایی جذب و کارگروههای بررسی صلاحیت عمومی مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، رئیس هیئت عالی جذب خطاب به هیئتهای مرکزی جذب وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد که تعداد برگزاری فراخوانها در سال و اصلاح تقویم زمانی هیئت عالی جذب را تا جلسه آتی مشخص کنند.
همچنین مقرر شد کارگروهی با حضور دبیر هیئت عالی جذب، نمایندگان هیئت مرکزی جذب وزارت علوم و سازمان اداری و استخدامی برای بررسی مشکلات باقیمانده پروندههای متقاضیان تشکیل شود و راهکارهای لازم را ارائه کند.
در بخش دیگری از جلسه، تعدادی از اعضای هیئتهای اجرایی جذب و کارگروه صلاحیت عمومی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده قوه قضائیه و دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، کرمانشاه، لرستان، بوشهر، مازندران، مشهد، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، بابل، بیرجند، ایران، شاهرود و نیز هیأت استانی فارس تأیید صلاحیت شدند.
در ادامه مقرر شد بررسی پروندههای استانی، با تشخیص دانشگاههای زیرمجموعه، به یک دانشگاه غیرمادر واگذار شود و برای تعیین تکلیف حقالزحمه هیئتهای اجرایی جذب و کارگروه بررسی صلاحیت عمومی، جلسهای مجازی و مشورتی با حضور دبیران هیئت عالی جذب، هیئت مرکزی جذب وزارت علوم و دانشگاههای مورد بحث برگزار شود.
در پایان جلسه نیز رئیس هیئت عالی جذب، با توجه به شهادت دکتر خرازی و توقف جلسات، توضیحاتی درباره راهاندازی مجدد کارگروه دوتابعیتی ارائه کرد.
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