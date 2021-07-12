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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۰۲

فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی:

کودک سه ساله تبریزی از دست آدم رباها نجات یافت

کودک سه ساله تبریزی از دست آدم رباها نجات یافت

تبریز- فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی گفت: کودک سه ساله تبریزی که به وسیله چهار آدم ربا ربوده و به یکی از شهرهای استان اردبیل منتقل شده بود، با تلاش ماموران پلیس آگاهی نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس آذربایجان شرقی، سردار حسین عبدی افزود: ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۹ تیرماه سال جاری در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه چند نفر با ورود به منزل شخصی در روستای «شیخ حسن» تبریز کودک سه ساله او را ربوده‌اند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی قرار گرفت.

وی گفت: با تلاش گسترده مأموران پس از وقوع حادثه، یکی از افراد دخیل در آدم ربایی شناسایی و در یک عملیات سریع و بهنگام توسط مأموران دستگیر شد و به دنبال آن کودک را در استان اردبیل از چنگال آدم ربایان نجات دادند.

فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه آدم ربایان با ترفند نیروهای خدمات رسان گاز وارد منزل این کودک شده بودند، از خانواده‌ها خواست بدون شناسایی افراد، آنها را به داخل منزل خود راه ندهند.

کد مطلب 5256329

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