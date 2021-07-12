لیگ برتر فوتسال قرعه کشی شد/ مصاف مس و تیم تازه وارد در هفته اول

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات فصل آینده لیگ برتر فوتسال امروز دوشنبه به میزبانی باشگاه گیتی پسند در اصفهان برگزار شد.

در این مراسم، علاوه بر اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال، نمایندگان باشگاه‌ها هم حضور داشتند.

ابتدا جایزه آقای گلی سعید احمدعباسی بازیکن گیتی پسند که فصل گذشته در لیگ برتر ۲۶ گل زده بود، اهدا شد.

در ادامه و بعد از بحث و تبادل نظر درباره برگزاری مسابقات لیگ، قرعه کشی انجام شد.

برنامه هفته اول این مسابقات طبق اعلام باشگاه گیتی پسند به این شرح است:

* مجتمع فردوس قم - شهروند ساری

* فولاد زرند ایرانیان - فرش آرا مشهد

* مس سونگون ورزقان - زندی بتن کلاردشت

* کراپ الوند ایرانیان - مقاومت البرز

* شرکت ملی حفاری ایران اهواز - سن ایچ ساوه

* صنایع گیتی پسند اصفهان - اهورا بهبهان

* راگا شهر ری - شهید منصوری قرچک

مسابقات لیگ برتر روز ۱۴ مرداد آغاز می‌شود و بعد از چهار هفته به دلیل اردوهای تیم ملی فوتسال و حضور در جام جهانی، تعطیل خواهد شد.

فصل گذشته تیم مس سونگون قهرمان لیگ برتر شد.

تیم‌های فولاد زرند و زندی بتن به تازگی به لیگ برتر صعود کرده‌اند.

پس از برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ برتر سازمان لیگ برنامه هفته دوم تا چهارم این رقابت ها مشخص شد

هفته دوم:

* مجتمع فردوس قم – فولاد زرند ایرانیان

* شهروند ساری – زندی بتن کلاردشت

* کراپ الوند ایرانیان – فرش آرا مشهد

* سن ایچ ساوه – مس سونگون ورزقان

* شرکت ملی حفاری ایران اهواز – شهید منصوری قرچک

* اهورا بهبهان – راگا شهر ری

* مقاومت البرز – صنایع گیتی پسنداصفهان

هفته سوم:

* زندی بتن کلاردشت – مجتمع فردوس قم

* فولاد زرند ایرانیان – کراپ الوند ایرانیان

* شهروند ساری – سن ایچ ساوه

* صنایع گیتی پسند اصفهان – فرش آرا مشهد

* مس سونگون ورزقان – شهید منصوری قرچک

* مقاومت البرز – راگا شهر ری

* شرکت ملی حفاری ایران اهواز – اهورا بهبهان

هفته چهارم:

* مجتمع فردوس قم – کراپ الوند ایرانیان

* سن ایچ ساوه – زندی بتن کلاردشت

* فولاد زرند ایرانیان – صنایع گیتی پسند اصفهان

* شهید منصوری قرچک – شهروند ساری

* فرش آرا مشهد – راگا شهر ری

* مس سونگون ورزقان – اهورا بهبهان

* مقاومت البرز – شرکت ملی حفاری ایران اهواز