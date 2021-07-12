فعالان حوزه آموزش و پرورش از دغدغه هایشان گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فرشیدی دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان و علی کریمی فیروزجایی دبیرکل جمعیت اسلامی فرهنگیان و مسلم میرزاپور دبیرکل کانون تربیت اسلامی در نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس جمهور منتخب سیزدهم نوشتند:
«فَبَشِّرْ عِبَادِالَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ.
حضرت آیتالله رئیسی
رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران سلامعلیکم
انتخاب جنابعالی را بهعنوان رییس جمهور ملت عزیز وسربلند ایران اسلامی صمیمانه تبریک عرض می نمائیم. بی تردیداین موهبت پاداشی است که خداوند متعال به خدمات صادقانه ی شما در حوزه های مختلف به ویژه در آستان قدس رضوی و نیز در دوران ریاست قوه قضائیه عطا فرمود و امیدواریم که در سنگر ریاستجمهوری هم مشمول توجهات خاصه حضرت علی ابن موسیالرضا (ع) قرار داشته باشید. نگارندگان این نامه که در دوران زندگانی خویش، دغدغهی اصلیشان آموزشوپرورش آیندهسازان کشور بودهاست؛ اینک مواردی را بهعنوان پیشنهاد در زمینهی شاخصهای اصلی وزیر تراز آموزشوپرورش تقدیم میدارند، که با توجه به وضعیت کنونی تعلیم و تربیت کشور علاوهبر شاخصههای اصلی تعهد و ولایتمداری و انقلابی بودن ویژگیهایی لازم و ضروری برای وزیر آینده دستگاه بزرگ آموزش و پرورش است.
۱- باورمندی به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اجرای سند تحول بنیادین و آشنائی با مبانی و اهداف این سند که همواره مورد عنایت وتاکید مقام معظم رهبری بودهاست.
۲- هوشیاری و قاطعیت در برابر جریان نفوذ تعلیموتربیت غربی در کشور با توجه به اینکه جریان غربگرایانهی تعلیموتربیت، سالیان سال است که در آموزشوپرورش کشور اقتدار، حکمرانی و نفوذ دارد و اصحاب این جریان با تمام توان در راه اجرای سند تحول بنیادین سنگاندازی کردهاند و زیرنظامهای این سند بخصوص اهداف دورههای تحصیلی را مغایر با اهداف سند تدوین نمودهاند و در دانشگاه فرهنگیان با برگزاری میز یونسکو برای تبیین اهداف یونسکو و گرفتن الگو و همکاری با آن تلاش کردهاند و در انجمن مطالعات برنامه درسی خود دانشنامه ایرانی برنامه درسی را با محتوای مقالات دانشمندان غربی تدوین میکنند که مغایر با برنامه درسی ملی نظام اسلامی میباشد و در نهایت حاصل همین گرایشهای بیگانه منجر به اجرای سند ۲۰۳۰ در مدارس سراسر کشور شد و شواهد متعدد دیگر که در صورت لزوم تقدیم خواهد گردید. با توجه به این موارد وزیر تراز دولت حضرتعالی نباید هیچگونه وابستگی فکری و نشانههای همکاری با جریان غربگرا در آموزشوپرورش داشته باشد.
۳- جوانگرایی و تحولخواهی ضرورتی است که مقام معظم رهبری همواره به آن تاکید داشته و در دیدار با دانشجویان به طور ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به اهمیت آن یادآوری میفرمایند و حضرتعالی نیز در جریان انتخابات بهعنوان رویکرد کلیدی و سیاست اجرایی خویش جوانگرایی و تحولخواهی را مهمترین راه برون رفت از مشکلات کشور تبیین فرمودهاید .
در آموزشوپرورش هم برای ارتقای پیشرفت تحصیلی، جلوگیری از خروج سالانه دو میلیون دانشآموز از چرخه آموزش، کاهش تراکم کلاسی، توانمندسازی مستمر معلمان در حین خدمت، غنیسازی و تنوع در محیط یادگیری، ارتقای رتبه منطقهای و جهانی آموزش عمومی، افزایش اعتبارات غیر پرسنلی، بازسازی و توسعه فضا و تجهیزات آموزشی و تحول برنامهها و کتابهای درسی و هدایت تحصیلی متناسب با استعداد دانشآموزان و نیاز جامعه، همه و همه نیازمند وزیری جوانگرا و تحولخواه
است.
۴- وزیرآموزشوپرورش باید از جنس معلمان و دارای پایگاه در بدنه آنها باشد در طول چهل/۴۰ سال گذشته هدایت وزارت آموزش و پرورش، حداقل به مدت ۱۵ سال به وزیران مهمان از سایر وزارتخانه ها سپرده شده است و حاصلی جز تحقیر جامعه میلیونی فرهنگیان و پیدایش این باور که دولت و حکومت ما را صغیر و نیاز مند قیم میداند؛ نداشته است. به علاوه وزیر آموزشوپرورش، برای تصدی مدیریت ها نیازمند انتخاب درست جمع کثیری از نیروهای زبده و کارآمد در درون آموزش و پرورش است که طبعاً وزیر مهمان از چنین ارتباطی برخوردار نیست. و تجربه و شواهد نشان داده است که استفاده از وزیران مهمان در ادوار گذشته آسیبهای جدی نظیر انحلال مراکز تربیت معلم، انحلال معاونت پرورشی، تصویب سند ۲۰۳۰ و …بر پیکر آموزش و پرورش وارد کرده است.
۵- وزیر پیشنهادی جنابعالی برای سکانداری عظیم ترین وزارتخانه نظام مقدس جمهوری اسلامی باید به طور کمی وکیفی از سوابق مدیریتی موفق و توان اجرایی لازم وکافی برخوردار باشد. و نکتهی آخر اینکه تشکلهای انقلابی جامعه فرهنگیان کشور همچنان که در جریان انتخابات به حکم وظیفه شرعی و انقلابی تمام توان خود رابرای مشارکت مردم و حمایت از جنابعالی، بدون هیچ گونه چشمداشتی در سراسر کشور به میدان آوردند اینک نیز آمادگی کامل خود را برای هر گونه انجام وظیفهی انقلابی اعلام میدارند و برای توفیقات روزافزون شما به حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف توسل میجویند.»
نظر شما