۶۴ درصد از جمعیت قزوین تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا قاریان پور در نشست خبری که ظهر دوشنبه در آستانه هفته تأمین اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه ۶۳ درصد از جمعیت استان قزوین تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند اظهار کرد: حدود ۶۴ درصد از کل جمعیت کشور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی هستند که این جمعیت را اقشار مختلف مردم در سازمان‌های خصوصی پ دولتی، اقشار حقیقی و حقوقی و بیمه کنندگان آزاد هستند.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین بیان کرد:

۲۵۲ هزار تحت بیمه مستقیم قرار دارند و جمعیت کل رقمی نزدیک به یک میلیون نفر است، این آمار از سال ۹۸ به ۹۹ حدود سه درصد رسد داشته است.

وی با بیان این نکته که ۷۸ هزار و ۴۷۰ بازنشسته تأمین اجتماعی در استان قزوین حضور دارند گفت: تعداد بازنشستگان از سال ۹۸ تا سال ۹۹ حدود ۶ درصد رشد داشته که ماهانه رقمی بالا بر ۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق بازنشستگی به این تعداد پرداخت می‌شود.

قاریان پور مطرح کرد: مرداد ماه سال گذشته بالاخره پس از گذشت ۱۲ سال مرداد موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تصویب شد و نواقص طرح در اسفند ماه رفع شد و در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری حقوق بازنشستگان بر افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده است، در خصوص حقوق فروردین ماه هم موانعی وجود دارد که با تأمین اعتبار به مرور پرداخت خواهد شد.



این مسئول تصریح کرد: در استان قزوین ۲۱ شهر صنعتی و ۱۸ هزار کارگاه فعال حقوقی و حقیقی داریم که تعداد قابل توجهی از این آمار بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی هستند.

قاریان پور تصریح کرد: در کل کشور ماهانه مبلغی بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد توسط سازمان پرداخت می‌شود، نسبت ورودی و خروجی سازمان ۵ در برابر ۳/۲ است.



وی تصریح کرد: مسئله دولت الکترونیک در ساز و کار سازمان تأمین اجتماعی به صورت جدی پیگیری شده است، سال گذشته در همین راستا مسئله حذف دفترچه‌های کاغذی را پیگیری کرده این و امروز علاوه بر این خدمت بیش از ۳۰ خدمت دیگر سازمان به صورت ۱۰۰ درصد از طریق الکترونیکی قابل پیگیری و انجام است.

مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین اضافه کرد: حذف دفترچه‌ها علاوه بر جلوگیری از هزینه برای سازمان موجب تشکیل پرونده پزشکی برای افراد، در دسترس قرار گرفتن میزان حجم مصرف دارویی کشور و جلوگیری از هر گونه سودجویی می‌شود.

این مسئول بیان کرد: سالانه میزان ۷۰ میلیون مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی اتفاق می‌افتاد که با این طرح به مرور مراجعات حضوری را به صفر می‌رسانیم.



وی در خاتمه گفت: سامانه گویای ۱۴۲۰ نیز از دیگر خدمات سازمان تأمین اجتماعی است که پاسخگویی و خدمات ۲۴ ساعته دارد و در همه موارد می‌تواند پاسخگوی مراجعات و سوالات مردم باشد.