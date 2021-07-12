به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی امروز دوشنبه ۲۱ تیرماه به ریاست مهدی علی نژاد معاوت وزارت ورزش و با حضور کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک و سهرابیان رییس فدراسیون قایقرانی، برخی اعضای فدراسیون به صورت مجازی در سالن جلسات وردرت ورزش و جوانان برگزار شد.

در ابتدای مجمع، علیرضا سهرابیان رییس فدراسیون قایقرانی گزارشی را از برنامه های اجرا شده در سال ۹۹ ارایه داد و گفت: در سال گذشته با توجه اینکه کرونا در ایران و جهان چتر خود را انداخته بود نتوانست مانعی برای فعالیت های ما باشد که جا دارد از خانواده قایقرانی برای پیشبرد برنامه ها تشکر کنم که توانستیم این سال را با آرامش به انتها بردیم.

وی ادامه داد: در این سال توانستیم با توجه به برنامه های رشد و توسعه قایقراتی برنامه استعدایابی را در استانها آغاز کرده و ادامه دهیم. همین طوردر بحث آموزش دوره های وبیناری برای مربیان و داوران برگزار کردیم و جزء اولین فدراسیون هایی بودیم که کلاس های مجازی و دوره های بین المللی داشتیم که در این بخش بسیار موفق بودیم.

رییس فدراسیون خاطرنشان کرد: اردوهای داخلی ما به صورت متمرکز و حضوری با شرکت ۱۸۳ نفر برگزار کردیم. در کنار آن توسعه لیگ ها و مسابقات را برنامه ریزی کردیم و برای اولین بار لیگ رویینگ را با کیفیت خوبی برگزارکردیم و تلاش می کنیم در سالهای بعد با استقبال باشگاهها و بخش های بازاریابی این لیگ ها را توسعه دهیم. همین طور در بخش بازاریابی و مدیریت باشگاهی نیز کارهای خوبی صورت گرفت و لیگ های ما با استقبال روبرو گردید. در بخش روابط عمومی هم فعالیت های خوبی در بحث پخش های تلویزیونی و ارتباط با رسانه ها صورت گرفت.

وی به بحث توسعه باشگاهها به واسطه اجرای ماده واحده ۵ گفت: با اجرای این قانون باشگاهها از قایقرانی حمایت کردند و امیدوارم در سالهای بعد شاهد رشد این روند باشیم تا برای مربیان و ورزشکاران یک درآمدی فراهم شود.

وی به توسعه پیست ها در ابن رشته اشاره کرد و افزود: ما استارت ساخت و توسعه پیست ها را زده ایم. اولین پیست اسلالوم را در دریاچه آزادی تعبیه کردیم و اولین لیگ آن هم برگزار شد. در شرایطی که ورزشکاران ما و المپین ما خانم ملایی در پیست غیراستاندارد آزادی تمرینات خود را در مسافت هزار متر دنبال می کند برای ساخت پیست رویینگ هم در استانهای مختلف هماهنگی شده و امیدواریم تا سال ۱۴۰۱ چند پیست روئینگ استاندارد دو هزار متری داسته باشیم. همین طور تلاش هایی را برای توسعه فضاهای آبی در بخش آبهای آرام نیز قدم های خوبی برداشتیم.

وی به کسب چهار سهمیه برای قایقرانی برای حضور در بازیهای المپیک و پارالمپیک هم اشاره کرد و گفت: ما دو سهیمه توسط خانم ملایی در رویینگ تک نفره و علی آقامیرزایی در کایاک آبهای آرام در بخش المپیک و دو سهمیه توسط خانم بهروزی راد و جاویدی در بخش پارالمپیک بدست آمده است. اگر قوانین فدراسیون جهانی تغییر نمی کرد ما قطعا دو سهمیه دیگر در رویینگ بدست می آوردیم که این اتفاق نیافتاد.

در ادامه گزارش مالی فدراسیون توسط خزانه دار ارایه شد که علی نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان با انتقاد از میزان کم درآمدهای اختصاصی فدراسیون گفت: فدراسیون در سال قبل تنها ۳۷۵ میلیون تومان درآمد داسته یعنی زیر ۵ درصد بودجه فدراسیون که این نه تنها بد بلکه برای فدراسیون قایقرانی یک فاجعه است. به نظر می آید با توجه به اینکه رشته قایقرانی از حضور حامیلن مالی خوبی برخوردار است در این بحث باید بهره بیشاری ببرد و اگر کمک هایی به صورت غیرنقدی به فدراسیون می شود باید اینها نیز ثبت و ارایه شود.

در ادامه مجمع امروز فدراسیون قایقرانی مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه قایقرانی رشته زیبا و مهیجی است، گفت: این رشته متشکل از چند بخش است که هر کدام جاذبیت خاصی دارد. خوشبختانه قایقرانی در چند سال گذشته خوش درخشیده و در زمره رشته های پرمدال ایران قرار گرفته است. تجربه ثابت کرده سرمایه گذاری بر روی این رشته، بازدهی خوبی در حوزه قهرمانی داشته است و قایقرانان پشتوانه خوبی برای ما هستند.

وی افزود: قایقرانی با جاکارتا آنطور که می خواستیم نبود اما امیدوارم در بازیهای آسیایی گوانگژو در سبد طلایی ما قایقرانی نیز حضور داشته باشد.

علی نژاد خاطرنشان کرد: قایقرانی هم اکنون با دو سهمیه در بازیهای المپیک حضور دارد. این رشته در دنیای قهرمانی ما صاحب سهم است. زمان زیادی تا بازهای آسیای نمانده و باید تلاش زیادی برای موفقیت انجام دهیم تا بتوانیم با گوانگژو توفیقات خوبی بدست بیاوریم. کار برای بازیهای آسیایی همین الان هم دیراست.

معاون وزیر ورزش در ادامه خطاب به هیئت ها گفت: اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی با چند روز گذشته ابلاغ شد.

در این اساسنامه، هیئت های ورزشی به عنوان سازمانهای غیردولتی شناخته شدند. قبلا این بخش ها نهاد عمومی غیردولتی بودند. با این تغییر امیدواریم قدم خوبی برای پیشرفت هیئت های ورزشی برداشته شده باشد.