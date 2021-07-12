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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۵۲

از ٢٠ تیرماه تا ٣١ مرداد سال جاری؛

تخصیص لاستیک دولتی به رانندگان حمل کالاهای اساسی از بندر امام

تخصیص لاستیک دولتی به رانندگان حمل کالاهای اساسی از بندر امام

مدیرکل حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تخصیص یک جفت لاستیک تشویقی به رانندگانی که اقدام به حمل کالاهای اساسی از مبدا بندر امام خمینی (ره) کنند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، غلامحسین دغاغله گفت: یک جفت لاستیک تشویقی به رانندگانی که اقدام به حمل کالاهای اساسی از مبدا بندر امام خمینی (ره) کنند تخصیص داده می‌شود.

وی اظهار داشت: به توجه به اهمیت حمل کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره)، از ٢٠ تیرماه تا ٣١ مرداد سال جاری یک جفت لاستیک با نرخ دولتی به رانندگان متقاضی تعلق می‌گیرد.

مدیرکل حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: رانندگانی که حداقل تعداد ۵ فقره بارنامه مربوط به حمل گندم، کنجاله سویا و جو مربوط به شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران از مبدأ بندر امام (ره) به تمام نقاط کشور با مجموع مسافت طی شده ۴ هزار کیلومتر حمل کنند، می‌توانند با مراجعه به پایانه بار بندر امام خمینی (ره) نسبت به دریافت یک جفت لاستیک با نرخ دولتی اقدام کنند.

دغاغله یادآور شد: تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، در حال حاضر روند خوبی را طی می‌کند.

کد مطلب 5256453

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    نظرات

    • رضاعلیزاده IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      2 1
      پاسخ
      بخاطر اینکه از پلیسراه بندرامام که وارد میشی تا پایانه وبارگیری وخروج و وغیره کل کرایه بارو باید انعام بدیم. دیگه کسی میل به بارگیری از بندرامام مخصوصا برا امور دام نداره
    • رضاعلیزاده IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
      0 2
      پاسخ
      بخاطر اینکه از پلیسراه بندرامام که وارد میشی تا پایانه وبارگیری وخروج و وغیره کل کرایه بارو باید انعام بدیم. دیگه کسی میل به بارگیری از بندرامام مخصوصا برا امور دام نداره
      • سید IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
        1 1
        من خودم اداره بندر کار میکنم انعام که شما میدی به باسکول و حراست کل مبلغ صد تومن نمیش اون کاگری که تو گرما کار شما انجام میده دلش ب همی انعام خوش

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