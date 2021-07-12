به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی گفت: صنایعی که مصرف برق خود را کاهش میدهند، در دوره بعد برق رایگان دریافت میکنند و اعطای مشوقهای مالیاتی و بیمهای به صنایع نیز در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه دولت مشوقهایی برای صنایعی که میزان مصرف خود را کاهش دهند در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: صنایعی که برنامههای تعمیراتی روتین خود را که معمولاً در مرداد یا شهریور انجام میدادند به زمان خارج از پیک بار موکول کنند، میزان برقی که در این دو هفته مصرف نمیکنند را در دوره بعد از رفع محدودیت با تعرفه رایگان دریافت خواهند کرد که این خود مشوقی برای جلب بیشتر همکاری صنایع محسوب میشود.
رجبی مشهدی اضافه کرد: تا این لحظه موضوع امهال بدهیهای مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی در دستور کار کارگروهی متشکل از وزارتخانههای اقتصاد، نیرو و صمت قرار گرفته است.
وی با اشاره به تمهیدات پیشبینی شده برای کاهش خاموشیها گفت: از روز پنجشنبه ۱۷ تیرماه هیچ خاموشی خارج از برنامهای در کشور نداشتهایم.
رجبی مشهدی افزود: خاموشیهای ناشی از حریق ترانسفورماتورها نیز که در مناطق تهرانپارس، لواسانات و قیطریه تهران اتفاق افتاد با بازگشت دو ترانسفورماتور به مدار از روز (یکشنبه) برطرف شد.
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