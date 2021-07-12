دروی مکانیزه برنج در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین برداشت مکانیزه برنج عصر دوشنبه در سطح سه هکتار از مزارع روستای دعوکلا آمل برگزار شد، عزیزاله شهیدی فر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه در ۲۱۵ هزار هکتار از مزارع استان شالی کشت شده است، افزود: پیش بینی می‌شود امسال ۱.۵ میلیون تن برنج از مزارع استان برداشت شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود در بیش از ۹۰ درصد از شالیزارهای استان عملیات برداشت به صورت مکانیزه انجام شود، گفت: در برخی مناطق شرقی استان کشاورزان برای کشت برنج دچار مشکل شدند.

وی با اشاره به ممنوعیت کشت دوم برنج به دلیل محدودیت آبی از شالیکاران خواست تا به کشت محصولات کم آب طلب اقدام کنند.

بیش از ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور در مازندران تولید می‌شود.