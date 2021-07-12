حضور هنرمندان کرمانی در اولین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی کرمان، کاظم حسینزاده با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ تیرماه سالجاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران گفت: ۱۳ هنرمند صنایعدستی استان کرمان در این نمایشگاه شرکت کردهاند.
حسینزاده با اشاره به اینکه این نمایشگاه میزبان تجار کشورهای اوراسیا و تولیدکنندگان داخلی است، اظهار کرد: در این نمایشگاه توانمندیهای هنرمندان صنایعدستی استان کرمان به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا همچون ارمنستان، روسیه، بلاروس، قرقیزستان و قزاقستان معرفی شد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان افزود: در نمایشگاه مذکور رشتههای هنری همچون پتهدوزی، گلیمبافی، تراش سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، چرمدوزی، مسگری و.. به معرض نمایش درآمد.
وی با بیان اینکه شرایط حضور در این نمایشگاه توسط اتاق بازرگانی کرمان فراهم شده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۰ هزار هنرمند چیرهدست کرمانی در ۱۰۰ رشته و زیررشته صنایعدستی فعال هستند.
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