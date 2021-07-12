صدور حکم علیه عاملان کودتای اردن از سوی دادگاه امنیت ملی این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دادگاه امنیت ملی اردن امروز حکم «باسم عوض الله» و «شریف حسن بن زید» عاملان کودتای این کشور را صادر کرد.

عوض الله، رئیس پیشین دیوان پادشاهی اردن بود. وی مدتی نیز به عنوان نماینده ویژه پادشاه اردن در عربستان سعودی حضور داشت و از وی به عنوان مهره محمد بن سلمان یاد می‌شود.

بر اساس این گزارش؛ این دادگاه اردنی، عوض الله و بن زید را به تحمل ۱۵ سال زندان محکوم کرده است.

دادگاه امنیت ملی اردن اعلام کرد: ارکان جنایت در مسئله فتنه، کامل و قطعی است و ثابت می‌کند که متهمان در حال اجرای یک طرح برای ایجاد فتنه و تحریک علیه پادشاه بودند.

مقامات اردنی چندی قبل، از بازداشت برخی مقام‌های عالیرتبه در اردن به اتهام تلاش در براندازی پادشاه اردن و کودتای نافرجام در این کشور خبر داده بودند.