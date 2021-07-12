فجرسپاسی در آستانه ورود به لیگ برتر قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز و شاهین شهرداری بوشهر از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه شامگاه دوشنبه در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد که شاگردان علی اصغر کلانتری در تیم فجر موفق شدند با نتیجه پرگل ۳ بر صفر، میهمان خود تیم شاهین شهرداری بوشهر را از پیش رو بردارند و جایگاه خود را در صدرجدول تثبیت کنند.

در این دیدار که نماینده فارس برای صعود به لیگ برتر نیاز به برتری و کسب هر سه امتیاز بازی داشت، شاگردان کلانتری با یک بازی حساب شده موفق شدند با گل‌های دانیال کردستانی، میلاد احمدی و هادی حبیبی نژاد در دقایق ۳۷ و ۴۹ و ۹۳ مقابل شاگردان داود مهابادی در تیم شاهین به یک پیروزی ارزشمند و پرگل دست یابند.

در دقایق پایانی این دیدار، وحید عزیزی دروازه بان تیم شاهین با خطا روی مهاجم تیم فجر از زمین مسابقه اخراج شد و این تیم ۱۰ نفره بازی را به پایان رساند.

با این نتیجه تیم فجر ۵۷ امتیازی شد و بدلیل تفاضل گل بهتر همچنان در صدر جدول رده بندی مسابقات باقی ماند و تیم‌های هوادار و بادران تهران نیز که رقیب اصلی نماینده فارس در راه صعود به لیگ برتر هستند، مقابل حریفان خود به برتری رسیدند تا هر سه تیم با ۵۷ امتیاز همچنان در تکاپوی صعود به لیگ برتر باشند.

تیم فجر شهید سپاسی در هفته پایانی این مسابقات، باید در کرج به دیدار تیم انتهای جدولی گل ریحان البرز روند تا در صورت برتری، پس از ۸ سال غیبت، جواز حضور در لیگ برتر را از آن خود کنند.