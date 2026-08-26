تداوم هوای پایدار و آفتابی در قزوین تا پایان هفته

مهدی آخوندی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز بیشینه دمای شهر قزوین به ۳۸ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته حدود ۲ درجه کاهش داشته است.
وی افزود: در سایر مناطق استان نیز کاهش نسبی و نامحسوس دما ثبت شده است، اما بر اساس پیشبینیها تا پایان هفته همچنان شاهد استقرار جوی پایدار در سطح استان خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی قزوین بیان کرد: طی روزهای آینده آسمان استان صاف و آفتابی خواهد بود و از نظر دمایی نیز تغییرات محسوسی در منطقه پیشبینی نمیشود.
آخوندی ادامه داد: از بعدازظهر جمعه و طی روزهای شنبه و یکشنبه، شرایط برای ایجاد ناپایداریهای جوی در سطح منطقه فراهم خواهد شد و احتمال بارشهای پراکنده و وزش باد لحظهای در برخی مناطق استان وجود دارد.
وی در پایان از شهروندان خواست برای اطلاع از آخرین تغییرات شرایط جوی، اخبار و اطلاعیههای هواشناسی را در روزهای آینده دنبال کنند.
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