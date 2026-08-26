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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

ثبت ۲۱۶ حادثه و حریق در قرچک طی مردادماه

ثبت ۲۱۶ حادثه و حریق در قرچک طی مردادماه

قرچک- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک، از ثبت ۲۱۶ مورد حادثه و حریق طی مردادماه خبر داد و گفت: ۶۲ عملیات اطفای حریق و ۱۴۹ مورد امداد، نجات و بازدید ایمنی انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد موغاری، در جمع خبرنگاران، با اشاره به عملکرد سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک در مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت مجموعاً ۲۱۶ مورد حادثه و حریق به این سازمان گزارش شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک افزود: در جریان مأموریت‌های مردادماه، ۶۲ عملیات اطفای حریق و ۱۴۹ مورد عملیات امداد و نجات و بازدید ایمنی توسط نیروهای آتش‌نشانی انجام شد.

وی با اشاره به جزئیات مأموریت‌ها گفت: ۱۱۶ مورد محبوسی در آسانسور، هفت حادثه مرتبط با انگشتر، دو مورد نشست زمین و گودبرداری، ۱۲ مورد حریق سطل زباله، ضایعات و نیزار و یک مورد ریزش ساختمان و چاه از جمله حوادث ثبت‌شده بوده است.

موغاری ادامه داد: همچنین یک مورد حریق زمین کشاورزی و کلش، یک مورد سقوط درخت، سه مورد نشت گاز شهری و سوخت خودرو، یک مورد سقوط در چاه و از ارتفاع و دو مورد نشت آب و آب‌گرفتگی در این مدت عملیاتی شد.

وی افزود: هشت مورد حادثه مرتبط با کابل شبکه و ترانس برق، شش مورد حریق پارک و فضای سبز، ۱۹ مورد حریق مسکونی، ۱۱ مورد مرتبط با حیوانات، دو حریق صنعتی، سه حریق تجاری و پنج مورد حریق وسایل نقلیه نیز در آمار مأموریت‌های مردادماه قرار دارد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی قرچک خاطرنشان کرد: نیروهای این سازمان همچنین به پنج مورد تصادف وسایل نقلیه و ۱۱ مورد سایر حوادث و بازدیدها رسیدگی کردند.

موغاری در پایان گفت: در مجموع این حوادث، دو نفر مصدوم و یک مرد نیز جان خود را از دست داد.

کد مطلب 6928300

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    • بانوی مسلمان IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
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