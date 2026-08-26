شکست تیم ملی واترپلو برابر قهرمان ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی واترپلو ایران پس از پشت سر گذاشتن اردوی آماده‌سازی در روسیه، در ادامه برنامه‌های خود برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا راهی ترکیه شده و در یک تورنمنت تدارکاتی به میدان رفته است.

ملی‌پوشان ایران در نخستین مسابقه این تورنمنت برابر گالاتاسرای قرار گرفتند و در پایان با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ مغلوب شدند.



گالاتاسرای فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۶ را با قهرمانی در لیگ برتر واترپلوی ترکیه به پایان رساند. این تیم در مرحله نهایی مقابل «انکا» قرار گرفت و با برتری ۳ بر صفر در مجموع دیدارهای فینال، عنوان قهرمانی را به دست آورد.



گالاتاسرای در رقابت‌های اروپایی فصل گذشته نیز در مسابقات چلنجرکاپ با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ برابر «زایباس» لیتوانی به پیروزی رسید و مقام نهم دوره قبل را بدست اورده است .







گالاتاسرای در دیدار برابر تیم ملی ایران چهار بازیکن لژیونر خود را نیز در اختیار داشت.



تیم ملی واترپلو ایران در ادامه این تورنمنت برابر دو تیم دیگر ترکیه، آدلار و های‌بلایدا، به میدان خواهد رفت.