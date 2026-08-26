برنامه روز اول رویداد هنری «روایت رحمت» اعلام شد؛ میزبانی در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویداد، محفل هنری «روایت رحمت» توسط ستاد بزرگداشت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت (ص) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. این رویداد هنری، مجموعه‌ای از اجراهای موسیقی، آثار نمایشی، آئینی و نقالی را شامل می‌شود که از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ برپا خواهد شد.

آغازگر برنامه در نخستین روز، اجرای گروه دفافان به سرپرستی مرتضی میر در بخش «نوای آغاز» است.

در بخش مجالس نقالی، جواد آقاپور از آمل «خورشید رحمت» را اجرا می‌کند و همچنین نمایش «رستاخیز» به نویسندگی فاتح بادپروا و کارگردانی مختار محمدی از مریوان روی صحنه می‌رود.

اجرای موسیقی نواحی توسط گروه میسان به سرپرستی باسم حمادی از اهواز و آئین نمایشی «دعای باران» به نویسندگی مهدی کشمیری و کارگردانی حامد مطراتلوبی از بجنورد دیگر برنامه‌های اولین روز این رویداد هستند.

اجرای موسیقی توسط احسان یاسین نیز پایان‌بخش برنامه روز اول رویداد هنری «روایت رحمت» خواهد بود.

رویداد هنری «روایت رحمت» ویژه گرامیداشت هزار و پانصدمین سال میلاد حضرت محمد (ص) از چهارم تا هفتم شهریور ماه ۱۴۰۵ در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود.