اعلام زودهنگام و عجولانه نتایج انتخابات اردبیل بعد از بازشماری

بهروز ندائی در گفتو گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما از تلاشهای ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر دستاندرکار و عوامل برگزاری انتخابات اعم از هیئتهای اجرایی، نظارت، انتظامی، دستگاههای قضائی، اطلاعاتی و… قدردانی میکنیم که در یک فرآیند پنج ماهه انتخاباتی با شکوه را در اردبیل زمینهساز شدند.
وی تصریح کرد: انتخابات شوراها در یکهزار و ۵۶ روستا و ۳۱ شهر استان برگزار شد که در روستاها بیش از ۵۴۷ عضو اصلی شوراها و در شهرها نیز ۲۶۶ عضو اصلی مسئولیت خطیری را بر عهده گرفتند.
رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل با بیان اینکه فرآیند انتخابات شوراها متفاوت از ریاست جمهوری بوده و اعضای هیئت اجرایی و نظارت سعی میکنند به صورت دقیق بر فرآیند انتخابات در یک پروسهای متفاوت نظارت داشته باشند، گفت: به غیر از شهر اردبیل، در سایر شهرها روند انتخابات با صحت و اطمینان کامل در همان مراحل اولیه تأیید شد و در مرکز استان سعی شد تا بازشماری در سه مرحله به میزان ۲۵ درصد اتفاق بیفتد تا اتقان و اطمینان بر آرای مردم حاصل شود.
ندائی افزود: هیئتهای اجرایی که معمولاً شخصیتهای حقوقی شامل فرماندار، دادستان، رئیس دادگستری، رئیس ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش و ۹ نفر از معتمدان هستند، در کنار هیئت نظارت تلاششان بر برگزاری انتخاباتی سالم همراه با جلب اعتماد مردمی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در شهر اردبیل بازشماری آرا انجام شد و در آرای ۱۸۹ داوطلب تغییراتی به وجود آمد که البته ۱۸ نفر اعضای اصلی و علیالبدل با تغییر آرا روبهرو بودند و یک عضو علیالبدل به اصلی تبدیل شده و در کنار آن برخی از آرا نیز کم و زیاد شده است.
ندائی با انتقاد از اعلام زودهنگام نتایج بعد از بازشماری در اردبیل اضافه کرد: قرار نبود عدهای در فضای مجازی در این زمینه جولان بدهند بلکه نتایج نهایی باید از سوی ستاد انتخابات و فرمانداریها اعلام میشد که به نظر میرسد اعلام نتایج به صورت زودهنگام اضطرابی را در کاندیداها و افراد به وجود آورد که به طرح برخی از مسائل نیز دامن زد.
رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل بیان کرد: امکان تخلف به صورت عمدی و سهوی در فرآیند انتخابات دور از ذهن نیست ولی تمام تلاش هیئت اجرایی و نظارت بر این بوده تا انتخاباتی سالم برگزار شود که قطعاً در صورت اثبات تخلف با متخلفان نیز برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی در پایان ادامه داد: اعلام نتایج در شهر اردبیل با راهیابی ۱۱ عضو اصلی از سوی مسئولان به انجام رسیده و هیچ تغییری در این فرآیند اتفاق نیافتاده و با تأیید انتخابات پرونده ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان اردبیل نیز بسته شد.
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