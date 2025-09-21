به گزارش خبرنگار مهر، نعیم حمیدی عصر امروز یکشنبه در جلسه ستاد انتخابات خوزستان گفت: کمیته آموزش در ستاد انتخابات استان تشکیل نشده و در صورت تشکیل، باید مسئول آن انتخاب شود.
رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات استان افزود: مرکز استان خوزستان هرساله با چالش جدی در فرآیند انتخابات، بهویژه در زمینه بازشماری و اعلام نتایج مواجه است که ناشی از شبهات دستکاری است.
حمیدی با اشاره به تجربه شورای پنجم گفت: در آن دوره، فرآیند بازشماری آرا پنجاهودو روز به طول انجامید که مدت زمانی بسیار طولانی بود.
وی تأکید کرد: نکته کلیدی این است که ما متولیان اجرایی و نظارتی انتخابات هیچ گرایش خاصی نداریم و این بزرگترین تکیهگاه اعتماد جامعه است و بدون هیچ ملاحظهای هر نتیجهای که اتفاق بیفتد را در سلامت و شفافیت کامل اعلام خواهیم کرد.
رئیس کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات استان گفت: کوتاهتر کردن پروسه اطلاعرسانی و بازشماری آرا میتواند به افزایش اعتماد افکار عمومی کمک کند و انشاءالله با انسجام و همراهی هیئتهای اجرایی و نظارت که چهرههای مورد اجماع، مردمی و علمی هستند، این انتخابات را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
