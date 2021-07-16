ارسال ۳۸۰۰ اثر به مهرواره محله همدل گلستان

حجت الاسلام سید مهدی میردیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح «مهرواره محله همدل» با رویکرد تقویت زنجیره تواصی و انسانی، همبستگی و مشارکت اجتماعی در حل مشکلات توسط مردم، تقویت گفتمان نشاط، امید، خودباوری و هم یاری اجتماعی در گلستان برگزار شد.

راهیار تبلیغات اسلامی گلستان افزود: هدف ما در طرح مهرواره این است که همه مردم با هر نگاه فکری و اعتقادی که دارند و در هر نقطه ای از کشور که زندگی می کنند برای رفع نیازها و مشکلات محلات خود همفکری داشته باشند و از ظرفیت همه مردم ایران بهره مند شویم.

وی با بیان این مطلب که بیش از سه هزار نفر در استان گلستان در طرح مهرواره محله همدل شرکت کردند تصریح کرد: در این طرح کنشگران اجتماعی مسائل و مشکلات مهم را در محلات و روستاهای محل زندگی خود شناسایی و با کمک مردم و دولت اقدام به حل مساله می کنند.

میردیلمی ادامه داد: گلستانی ها سه هزار و ۸۰۰ طرح به مهرواره ارسال کردند که از این تعداد، ۲۴۰ طرح حل شده و بقیه آثار تا پایان سال حل و فصل می شود و از بین ۲۴۰ اثر باقی مانده تعداد ۴۵ طرح به طور کامل تکمیل و با هم به رقابت پرداختند و در نهایت ۱۲ اثر از شهرستان ها به مرحله استانی راه یافت.

راهیار تبلیغات اسلامی گلستان افزود: برترین فعال اجتماعی بعد از مرحله استانی به مرحله کشوری راه پیدا می کند و فعال برتر ۲۰۰ میلیون، فعال دوم ۱۰۰ میلیون و فعال سوم ۵۰ میلیون تومان توسط دبیرخانه مهرواره همدل دریافت می کنند.