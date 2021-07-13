عنایتی ناخواسته انتقام فرهاد کاظمی را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای دسته اول فوتبال ایران به حساس‌ترین روزهای خود رسیده است و در فاصله یک هفته مانده به پایان این مسابقات، تکلیف ۳ تیم سقوط کننده مشخص شده و در بالای جدول هم تنها ۳ تیم فجر سپاسی، هوادار و بادران شانس صعود به لیگ برتر را دارند که در هفته آخر ۲ تیم از این ۳ تیم راهی لیگ برتر خواهند شد.

در هفته ماقبل پایانی این مسابقات، دو دیدار بسیار تعیین کننده و بین ۴ تیمی بود که شانس صعود داشتند. در یکی از دیدارهای فینال گونه فجر سپاسی موفق به شکست شاهین بوشهر شد تا با خارج کردن شاهین از کورس، شانس خودش را برای راهیابی به لیگ برتر به اوج برساند.

در دیگر دیدار بسیار مهم و فینال گونه هفته سی و سوم، هوادار در کرمان به مصاف مس رفت و در عین ناباوری این تیم میهمان بود که به برتری ۳ بر یک رسید تا این نتیجه هم با خارج کردن مس از کورس صعود، شانس هوادار را برای لیگ برتری شدن افزایش دهد. به خصوص که این تیم در هفته آخر میزبان تیم شهرداری آستارا است.

پیروزی هوادار برابر مس نه تنها مس را کاملاً از کورس صعود خارج کرد، بلکه باعث شد تا شانس هوادار هم برای صعود تا حدود زیادی کاهش یابد؛ چرا که با این نتایج بادران تنها در صورتی موفق به صعود می‌شود که هوادار در روز آخر امتیاز از دست دهد.

فرهاد کاظمی سرمربی امروز مس کرمان، فصل را با تیم بادران شروع کرد و در همان اوایل فصل توسط مالک تیم کنار گذاشته شد و اخیراً نیز در کرمان جانشین رضا مهاجری شد.

شاید پیروزی هوادار برابر مس با اینکه شانس نماینده کرمان را برای صعود به لیگ برتر کاملاً از بین برد، اما از سوی دیگر این نتیجه شانس بادران را هم تاحدود زیادی کاهش داد؛ و می‌توان گفت رضا عنایتی و تیمش همزمان هم تیم فرهاد کاظمی را شکست دادند و هم انتقام او را از بادران گرفتند.