به گزارش خبرنگار مهر، کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در ابتدای خرداد ماه در نامهای به مدیران منطقهای شرکت پخش در سراسر کشور اعلام کرده بود همسان سازی کرایه حمل و نقل جادهای فرآوردههای سوختی با کرایه حمل دیگر کالاها مجوزهای اولیه را از کارگروه پایش وضعیت حمل ونقل کشور دریافت کرده و در حال طی مراحل بعدی است. اما در بخشنامه دیگری به مدیران مناطق تابعه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده که کرایه حمل کامیونهای نفتکش برای مسیرهای بین شهری ۳۰ درصد و برای کامیونهای فعال در مسیرهای درون شهری ۲۰ درصد و برای کامیونهای حامل سوخت به مقصد استان سیستان و بلوچستان ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت.
این میزان افزایش کرایه حمل برای مواد سوختی با وعده همسان سازی با کرایه حمل سایر کالاها فاصله بسیار دارد.
بخشنامه جدید شرکت پخش درباره افزایش ۳۰ درصدی کرایه حمل فرآوردههای نفتی
این بخشنامه مدیرعامل شرکت پخش در حالی است که در نیمه اردیبهشت امسال، کانون سراسری انجمنهای صنفی رانندگان در نامهای به ویس کرمی مدیرعامل شرکت پخش، خواستار افزایش کرایه حمل معادل سایر کالاهای تجاری و محاسبه آن همانند کرایههای دریافتی از سوی دیگر کامیون داران بر اساس روش تن-کیلومتر شده بود.
رانندگان ناوگان جادهای نفتکش معتقدند نرخ نازل کرایه حمل فرآوردههای نفتی انگیزهای برای ادامه فعالیت آنها در این حوزه باقی نگذاشته است؛ حدود دو سال است که کرایه حمل محمولههای سوخت که علاوه بر یک سر خالی بودن بار، خطرناک نیز بوده و مطابق قانون، مشمول شرایط حمل کالاهای خطرناک میشود، تفاوت فاحش با سایر کالاهای تجاری دارد. در حالی که در تمام دنیا نرخ کرایه حمل سوخت بالاتر از نرخ کرایه حمل کالاست.
همین نارضایتی از نرخ کرایه حمل طی ماههای اخیر موجب شده برخی مالکان تانکرهای حمل سوخت، تریلیهای خود را تغییر کاربری داده و با حذف تانکر و نصب چادر به سمت حمل کالا سوق داده شوند. که این مساله منجر به کاهش ناوگان حمل سوخت و بروز اختلال در سوخت رسانی به برخی شهرها شده است.
معاون سازمان راهداری چندی قبل در گفتگو با مهر خبر داده بود که افزایش کرایه حمل مواد سوختی تصویب شده و این افزایش کرایه، مشمول ۳ ماه نخست امسال هم خواهد شد.
نظر شما