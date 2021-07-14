به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در پاسخ به توضیحات شستا در خصوص دستمزدهای نامتعارف مشاوران مدیرعامل، خواستار انتشار علنی مستندات کارگزینی و پرداخت‌های مالی به ایشان شد.

چندی قبل احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواستار پاسخگویی وی در مورد پرداخت‌های نامتعارف به برخی از مدیران مجموعه شستا شده بود.

در این نامه اشاره شده بود که افراد خاصی در مجموعه مدیریتی شستا تحت عنوان‌های مشاور و دستیار به کار گمارده شده‌اند و بدون استحقاق، دریافتی‌های هنگفت دارند.

در نامه توکلی همچنین به طفره رفتن شستا از پاسخگویی به سازمان دیده بان اشاره شده و آمده بود: این سازمان در روزهای گذشته با پی گیری از دفتر مدیرعامل شستا، دکتر رضوانی فر، خواستار توضیح در این باره شد که علیرغم ادعای ایجاد شفافیت در مجموعه شستا، سازمان مذکور از ارسال توضیح طفره رفت که این خود گواهی بر عدم شفافیت در مجموعه می‌باشد.(نامه سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به وزیر کار)

در واکنش به این نامه، شستا توضیحاتی را خطاب به توکلی، رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت ارسال کرد و در این نامه شرح شغل‌های منتسب به برخی مشاوران مدیرعامل شستا تکذیب و اصلاح شده است.

(پاسخ شستا به نامه سازمان دیده بان شفافیت وعدالت)

اینک سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به نامه ارسال از سوی شستا، واکنش نشان داده و درخواست کرده که احکام کارگزینی و اسناد پرداخت‌های انجام شده به مشاوران مدیرعامل شستا جهت تنویر افکار عمومی در اختیار سازمان دیده بان شفافیت و عدالت قرار بگیرد.

پاسخ سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به نامه شستا به این شرح است:

در خصوص بند ۱ به اطلاع می‌رساند که روش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گزارش‌های واصله تماس با مسئول دستگاهی است که در مورد آن گزارش شده است که در این باره نیز ابتدا قائم‌مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت سپس دو بار و در دو مرحله مسئول دفتر آقای دکتر احمد توکلی با دفتر دکتر رضوانی‌فر، مدیرعامل محترم شستا به شمارۀ ۸۸۸۸۰۰۸۰ تماس و فردی به نام آقای اشراقی پاسخگو و کلیت مطلب جهت احاله به آقای رضوانی‌فر به ایشان منتقل گردید و شماره تماس ۸۸۸۹۰۵۳۴ تلفن دفتر آقای دکتر توکلی به ایشان داده شد که پاسخ لازم را از طریق همین شماره اعلام فرمایند.

۱- در خصوص بند ۲ همانگونه که مدیریت شستا مطلعند مکاتبۀ دیده‌بان شفافیت و عدالت پس از عدم پاسخگویی مجموعه شستا با عنوان وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌باشد و کافی بود کپی یا اصل نامه را از دفتر وزیر محترم اخذ نموده یا اینکه از دیده‌بان شفافیت و عدالت مطالبه می‌کردند که در اختیار آنها قرار می‌گرفت.

۲- در خصوص بند ۴ دستور فرمایند مدارک و مستندات (احکام کارگزینی، ابلاغ احکام، اسناد مالی پرداخت) جهت افراد اشاره شده به منظور بررسی حسب مادۀ ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار دیده‌بان شفافیت و عدالت قرار گیرد تا نسبت به آن اظهار نظر گردد.